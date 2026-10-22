Tras 63 años, los de Coapa marcan 10 goles en dos juegos

Kevin Álvarez celebra el último gol de la noche para los azulcremas, ayer, en tierras tapatías.

El América sigue siendo líder del Apertura 2026 después de su victoria ante el Atlas 5-2 en la cancha del Estadio Jalisco, resultado con el que las Águilas llegan ocho victorias y acumulan 27 unidades tras 12 fechas, ya que tienen un partido pendiente.

Los azulcremas han marcado cinco tantos en dos partidos consecutivos en cuatro ocasiones, pero la última vez que lo hicieron fue hace 63 años, en la campaña 1963/1964. En aquella ocasión las Águilas derrotaron 5-0 al Nacional y 5-3 al Oro en la quinta y sexta jornada.

El marcador del juego se abrió al 26’ cuando Brian Rodríguez se quitó la marca de Jorge Sánchez y entrando al área le cedió la esférica a Miguel Borja. El ariete colombiano remató casi en el suelo y mandó la de gajos al fondo de las redes.

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El segundo gol de los azulcremas llegó dos minutos después. Carlos Álvarez filtró la esférica para Erick Sánchez y el mediocampista mexicano definió por encima de Camilo Vargas para marcar por segundo encuentro al hilo.

El Tip: Santos recibió a Pumas en el Estadio TSM en el cierre de la Jornada 13 y los de la Comarca consiguieron su sexta victoria consecutiva al ganar 1-0.

En el arranque de la parte complementaria las Águilas volvieron a pegar en el marcador. Brian Rodríguez se fue desde el medio campo sólo contra la portería rival y con un disparo a ras de césped marcó el tercero para los azulcremas.

Alejandro Zendejas puso el 4-0 parcial al minuto 63 tras un error de la defensa rojinegra, pero Luís Esteves recortó distancias al 74′ al convertir el penalti por gol.

Ryan Mmaee puso en aprietos al equipo de la capital después de marcar el segundo tanto de los Zorros. Pero minutos más tarde Kevin Álvarez mandó el balón al fondo de las redes para el quinto tanto de las Águilas.

El Monterrey busca un lugar en la Liguilla y lleva 10 puntos en cinco juegos.

Con goles de Diego Rossi, Hugo Cuypers, Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa el conjunto regiomontano derrotó 4-1 a La Franja para llegar a 20 unidades.

El Tijuana sigue sin contar con Gilberto Mora, pero el conjunto de la frontera sacó un valioso empate ante el Toluca por tablero de 2-2.