Disfraz de Miroslava Montemayor enciende las redes | FOTO

La conductora de televisión Miroslava Montemayor sorprendió a sus fans al mostrarles varias opciones de disfraces para el Halloween.

Sus vestuarios encendieron las redes sociales y causaron diversas reacciones entre los cibernautas.

El disfraz de Miroslava Montemayor

La conductora deportiva compartió en sus redes sociales unas opciones de disfraz para la próxima festividad de Halloween.

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Todo sucedió porque en sus redes sociales, la presentadora compartió unas imágenes de ella en pantalla verde con sus extravagantes disfraces.

El primer disfraz fue el de una galleta Oreo color rosa, este atuendo fue el que se viralizó entre los cibernautas.

El disfraz causó tanto revuelo que los seguidores de la presentadora hicieron memes y hasta imágenes de Inteligencia Artificial en la que comparaban su disfraz con una galleta Suavicrema de fresa o hasta con macarons.

Paren todo he encontrado mi disfraz 😍😍 pic.twitter.com/oHFTv3blJa — Miroslava Montemayor (@MiroslavaMont) October 20, 2026

Otros usuarios hicieron hicieron imágenes divertidas en las que la compararon con una guayaba.

Algunos otros internautas tomaron el disfraz en doble sentido, pero lo que más abundaron fueron los memes.

Ante el éxito que tuvo su publicación, Miroslava Montemayor decidió publicar otro disfraz pero esta vez la conductora se vistió de Gatubela.

Nononono esperen ya no se cual🤯🤯🤯 pic.twitter.com/AkVKokGgMo — Miroslava Montemayor (@MiroslavaMont) October 21, 2026

Este segundo atuendo desató la imaginación de los fans que le hicieron divertidos memes y la disfrazaron de Goku, de Doctor Simi, de dragona, de Thor, de Seilor Moon, hasta de mensajera. Uno de los más ingeniosos fue de Copa de la Champions League.

Las opciones fueron muy variadas y los fans no se limitaron en darle ideas a la conductora deportiva para seleccionar su disfraz de Halloween.

Las publicaciones de Miroslava siempre acaparan la atención por su deslumbrante belleza física y también porque ella se dedica a informar sobre el mundo deportivo y a veces divide a los usuarios con sus comentarios sobre las disciplinas, especialmente del futbol.

Disfraz de Miroslava Montemayor hecho por los fans ı Foto: Especial

Disfraz de Miroslava Montemayor hecho por los fans ı Foto: Redes sociales

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