Muere John Anderson, referente del country; esta es la causa

John Anderson, cantante de música country conocido por canciones como “Swingin”, “Wild and Blue” y “Black Sheep”, falleció. Tenía 71 años.

La familia de Anderson anunció su muerte el miércoles en sus cuentas de redes sociales.

“Para el mundo, era un talentoso cantante de música country cuya voz y canciones tocaron incontables vidas”, escribió la familia. “Para nosotros, era mucho más. Era el corazón de nuestra familia, quien nos hacía reír, nos amaba con fiereza y hacía que cada momento ordinario se sintiera especial”.

La familia no ofreció detalles sobre las causas de muerte del cantante, incluida la causa del fallecimiento. Sin embargo, tuvo algunas complicaciones de salud algunas semanas antes de su muerte.

La muerte de Anderson ocurrió apenas días después de que asistiera a la más reciente ceremonia de incorporación al Salón de la Fama de la Música Country, en Nashville, Tennessee, con nuevos miembros entre los que figuraban Tim McGraw, Paul Overstreet y los Stanley Brothers. McGraw escribió el jueves en Instagram que estaba “completamente conmocionado” por la muerte de Anderson, y añadió que el cantante “estaba de muy buen ánimo” en el evento.

“Hablamos, nos reímos, cantamos juntos sus canciones que tanto me gustaban, simplemente bromeando”, escribió McGraw, quien publicó una foto suya con Anderson.

Originario de Apopka, Florida, John Anderson se mudó a Nashville después de graduarse de la secundaria. Antes de abrirse paso comercialmente en 1977 con “I’ve Got a Feelin’ (Somebody’s Been Stealin’)”, trabajó en empleos ocasionales, entre ellos ayudar a colocar el techo del nuevo Grand Ole Opry House.

Anderson lanzó después más de 20 álbumes y decenas de sencillos. Junto a colegas como George Strait y Ricky Skaggs, a menudo se le identificaba como un “Nuevo Tradicionalista”, con un don para doblar las notas. Otras de sus canciones destacadas incluyeron “Straight Tequila Night”, “Seminole Wind” y “I Wish I Could Have Been There”.

John Anderson fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en 2014 y en el Salón de la Fama de la Música Country una década después. Otros de sus reconocimientos incluyeron dos premios de la Asociación de Música Country: sencillo del año en 1983 por “Swingin”, y álbum del año en 1994 como uno de los intérpretes del tributo a Eagles Common Thread. (Anderson versionó “Heartache Tonight”.)

Puedes leer: