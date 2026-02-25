Nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

El Salón de la Fama del Rock & Roll anunció la lista de nominados para su clase 2026, y la diversidad de géneros y trayectorias ha generado gran expectativa.

En esta ocasión, figuran entre los más destacados íconos del pop y R&B como Mariah Carey y Lauryn Hill, hasta leyendas del metal como Iron Maiden y referentes del Britpop como Oasis.

Además, la cantante y compositora colombiana Shakira es nominada por primera vez en su carrera y se convierte en la única artista latina en la terna, lo que marca un hito en la representación cultural y lingüística dentro de la institución con sede en Cleveland, Ohio.

El año pasado fueron incluidos Cyndi Lauper, Outkast, Bad Company, Chubby Checker, Soundgarden, Joe Cocker, Salt-N-Pepa, The White Stripes, Carol Kaye, Nicky Hopkins, Lenny Waronker, Thom Bell y Warren Zevon. Conoce a los nominados de este 2026.

Nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026: Oasis, Shakira, INXS, Iron Maiden...

La lista de 17 aspirantes al Salón de la Fama del Rock & Roll incluye nombres de gran peso en la música contemporánea. Ellos son:

Shakira

Oasis

Iron Maiden

INXS

Mariah Carey

Phil Collins

Lauryn Hill

Pink

Jeff Buckley

Melissa Etheridge

Joy Division/New Order

Sade

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

Billy Idol

New Edition

The Black Crowes

Para estar en la lista, los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de la nominación.

“Esta lista diversa de nominados talentosos reconoce las caras y sonidos en constante evolución del Rock & Roll y su impacto continuo en la cultura juvenil”, declaró John Sykes, presidente de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation, en un comunicado.

Nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 ı Foto: Especial

¿Cómo votar por las y los artistas nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026?

El proceso de votación ya está abierto en la página oficial del Rock & Roll Hall of Fame, sólo se debe ingresar a Rock and Roll Hall of Fame Fan Vote 2026 con una cuenta de Facebook, Gmail o correo electrónico. Los fanáticos pueden elegir a sus favoritos hasta abril, cuando se anunciarán los artistas finalmente incluidos.

Cada persona puede emitir un voto diario, y los resultados se suman a los sufragios de más de mil 200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical. Los seleccionados serán homenajeados en otoño durante la ceremonia de inducción, que también reconocerá a figuras bajo las categorías de Influencia Musical, Excelencia Musical y el Premio Ahmet Ertegun para no intérpretes.