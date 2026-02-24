Shakira llega al Zócalo de la CDMX; conoce las rutas al salir del concierto

El próximo 1 de marzo a las 20 horas Shakira se va a presentar en el Zócalo de la Ciudad de México completamente gratis para los asistentes.

A la salida del evento los asistentes podrán regresar a sus hogares usando las líneas 1, 2 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro; así lo informó el Gobierno capitalino.

También hay que tener en cuenta que las calles aledañas al Zócalo presentarán cierres y afectaciones viales, por lo que es útil planear la ruta con anticipación.

Algunas de las alternativas viales señaladas por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son: Eje 1 Oriente, Eje 2 Norte, Avenida de los Insurgentes, Avenida Chapultepec y Doctor Claudio Bernard.

🎤✨ Este domingo 1° de marzo a las 20:00 h, @shakira llega al Zócalo para ofrecer un concierto totalmente gratuito. 💃🪩



👉🏼 Anticipa tu salida para evitar cualquier contratiempo y consulta las alternativas viales con @OVIALCDMX y la @SSC_CDMX para planear tu ruta. 📍… pic.twitter.com/P5wFZ1MAoD — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 24, 2026

El concierto se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución, en pleno Centro Histórico, donde se prevé la asistencia de miles de personas provenientes tanto de la capital como del área metropolitana. Por ello, autoridades locales implementarán un operativo especial de seguridad, movilidad y protección civil antes, durante y después del espectáculo.

Entre las recomendaciones generales se encuentra llegar con anticipación para facilitar el acceso, ubicar salidas de emergencia y establecer un punto de reunión en caso de separarse del grupo. También se pide evitar llevar objetos voluminosos, envases de vidrio o artículos que puedan poner en riesgo a otros asistentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará elementos en calles aledañas para orientar a peatones y automovilistas, además de realizar cortes escalonados a la circulación conforme aumente la concentración de personas en el primer cuadro de la ciudad.

Las estaciones cercanas al Zócalo podrían registrar alta demanda al término del evento, por lo que se recomienda considerar tiempos de espera, seguir las indicaciones del personal del Metro y permitir el descenso de usuarios antes de abordar los trenes.

Autoridades capitalinas también sugieren mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información en tiempo real sobre cierres viales y reapertura de calles, ya que el operativo concluirá una vez que se haya desalojado de forma segura la plaza.

La principal recomendación es planear el regreso con anticipación para evitar contratiempos y facilitar la movilidad en la zona centro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL