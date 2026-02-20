Shakira dará concierto GRATIS en el Zócalo CDMX: Fecha, horario y dónde ver EN VIVO

La cantante colombiana Shakira anunció que dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de marzo a las 20:00 horas.

Después de semanas de rumores, fue la propia artista quien confirmó a través de sus redes sociales que dará un concierto el primer día de marzo, en la plaza pública más grande de la capital mexicana.

La cantante, quien recordó que dio un concierto igual en 2007, agradeció el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y de Grupo Corona para la celebración de este evento.

Se acuerdan del 2007 cuando canté con ustedes en el Zócalo, quiero contarles que esa experiencia se va a repetir este domingo 1 de marzo a las 8 de la noche. Me han dado tanto que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado Shakira, en un mensaje en redes sociales



Quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento: a Corona que cumple 100 años, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Shakira, en un mensaje en redes sociales



Minutos después, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las y los capitalinos al concierto, y aseguró que este demuestra que la Ciudad de México es “el epicentro cultural de América”.

Esta ciudad, la capital de la transformación, epicentro cultural de América, recibe con los brazos abiertos a la artista más querida y universal de Barranquilla, Colombia. Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos como el que tendremos contigo Clara Brugada, jefa de Gobierno



Brugada Molina explicó que, como es habitual en eventos de este tipo, el acceso a la plancha del Zócalo será gratuito, y se colocarán pantallas gigantes a lo largo del Zócalo, pasando por la Alameda y llegando al Monumento a la Revolución.

Finalmente, la jefa de Gobierno agradeció a Grupo Corona por su colaboración para llevar a cabo el concierto, el cual, explicó, se enmarca en los festejos por los 100 años de la fundación de la empresa.

Es posible gracias al apoyo del Grupo Modelo, una empresa que se fundó en nuestra ciudad, que hoy cumple 100 años, con presencia global y sin olvidar su origen. Clara Brugada, jefa de Gobierno



¿Dónde, cuándo es y cómo llegar al concierto GRATIS de Shakira?

El concierto gratuito de Shakira será en el Zócalo capitalino, en el corazón del Centro de la Ciudad de México.

Este evento inicia a las 20:00 horas, sin embargo, se recomienda llegar temprano, pues al ser un evento gratuito, se espera una alta afluencia.

Es posible llegar al Zócalo capitalino a través de la estación Zócalo de la Línea 2 (azul, Cuatro Caminos - Tasqueña) del Metro de la Ciudad de México.

Sin embargo, es probable que la estación Zócalo esté cerrada, por lo que se recomienda considerar alternativas como:

Bellas Artes , Línea 2 y Línea 8

Allende , Línea 2

San Juan de Letrán , Línea 8

Pino Suárez, Línea 1 y Línea 2

¿Dónde ver EN VIVO el concierto GRATIS de Shakira en el Zócalo?

Aunque la jefa de Gobierno explicó que colocará pantallas en todo el Zócalo para que nadie se pierda del concierto de Shakira, es probable que prefieras verlo desde casa.

No se ha anunciado que habrá una transmisión oficial, sin embargo, los conciertos gratuitos en el Zócalo suelen ser emitidos a través de la señal de Capital 21, tanto en televisión como por redes sociales.

