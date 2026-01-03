Anuario: Shakira rompió récord con 12 conciertos en el Estadio GNP

El 2025 será recordado como el año en que Shakira no sólo regresó a los escenarios, sino que reescribió los límites del impacto global de una artista latina. Su Tour Las Mujeres Ya No Lloran World se convirtió en una de las giras más exitosas del año, pero fue México el territorio donde ese fenómeno alcanzó una dimensión sin precedentes.

De acuerdo con cifras difundidas por Billboard y la promotora OCESA, Shakira vendió más de un millón de boletos en México, una cifra jamás registrada para una solista mujer en el país. En total, la colombiana ofreció 28 conciertos en territorio mexicano, con funciones agotadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras plazas clave. El punto cumbre se vivió en la capital del país, donde impuso un récord histórico con 12 fechas consecutivas totalmente llenas en el Estadio GNP Seguros, ante un acumulado de aproximadamente 780 mil asistentes sólo en ese recinto.

Nunca antes una artista femenina había sostenido una residencia de esa magnitud en un estadio mexicano. El impacto también se traduce en una derrama económica y una conversación digital permanente, que convirtieron cada concierto en un acontecimiento.

Al cerrar esa racha histórica, Shakira se dirigió al público conmovida: “Doce noches aquí… ni en mis mejores sueños imaginé algo así.

Gracias, México, por sostenerme cuando más lo necesitaba”, dijo desde el escenario, en una de las frases más compartidas del año.

El Dato: SHAKIRA anunció nuevas fechas en México. Será el 27 de febrero cuando pise nuevamente el Estadio GNP Seguros de la capital.

La gira no sólo fue arrolladora en México. A nivel internacional, el tour sumó más de 60 conciertos durante 2025, cruzando América Latina, Estados Unidos y Europa, con una asistencia global que ya supera los 2.5 millones de espectadores en su primera etapa. En taquilla, la prensa especializada la ubica como la gira más exitosa de la historia para una mujer latina, reconocimiento que le valió a Shakira el Billboard Global Touring Icon Award, entregado por su impacto e ingresos históricos.

Pero el fenómeno se expandió más allá de los estadios. En el terreno digital, 2025 también fue un año de dominio absoluto. Shakira cerró con más de 68 millones de oyentes mensuales en Spotify, un crecimiento sostenido impulsado por el tour y por los sencillos de su más reciente álbum. En plataformas de video, su canal oficial superó los 30 mil millones de visualizaciones acumuladas, mientras que varios de sus temas rebasaron nuevamente la barrera del billón de reproducciones, consolidando un catálogo que se mantiene vigente tres décadas después de su debut musical.

El repertorio del tour funcionó como una autobiografía musical: desde “Pies descalzos”, “Inevitable” y “Ojos así”, hasta himnos globales como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” y las canciones de su etapa más reciente, donde la narrativa de la ruptura, la reconstrucción y la autonomía femenina marcaron el pulso emocional del espectáculo. La producción integró pantallas monumentales, cambios constantes de vestuario, coreografías de alta exigencia física y un diseño técnico que la colocó entre las giras más ambiciosas del año.

Ese vínculo emocional explica por qué 2025 no sólo fue un año de récords para Shakira, sino también de reconexión profunda con su audiencia.

La gira actuó como un espacio de catarsis colectiva para millones de personas que encontraron en su historia personal un espejo de resistencia.

El balance final es contundente: más de un millón de asistentes en México, más de 2.5 millones de espectadores en el mundo, el reconocimiento internacional como ícono global de giras, cifras históricas en streaming y un relato artístico que convirtió el dolor en espectáculo, negocio y mensaje motivacional.

EL DOMINIO EN PLATAFORMAS DIGITALES. El impacto de Shakira en 2025 no se midió sólo en estadios llenos, sino también en el dominio que consolidó en el mundo digital. La cifra de oyentes mensuales en Spotify, la coloca entre los artistas más escuchados del planeta y como una de las latinas con mayor alcance sostenido en la plataforma.

De acuerdo con recuentos especializados, sólo en 2025 superó los cuatro mil millones de reproducciones en la plataforma de música sumando todos sus créditos, lo que refuerza su vigencia frente a nuevas generaciones y el poder de su catálogo histórico. Clásicos como “Antología” han rebasado ya los 500 millones de reproducciones, consolidándose entre las canciones en español más exitosas dentro del servicio.

En YouTube, su canal oficial cerró el año con cerca de 49.4 millones de suscriptores y más de 34.5 mil millones de visualizaciones acumuladas, cifras que la mantienen dentro del grupo de artistas globales con mayor tracción audiovisual.

A esto se suma el empuje de los videos vinculados a la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, cuyas versiones en vivo y clips especiales han aportado cientos de millones de vistas adicionales.

Este músculo digital opera en espejo con lo que ocurre en los escenarios, lo que se traduce en números concretos.

OASIS, UN HISTÓRICO RETORNO

Por Adriana Góchez

MÉXICO por fin tuvo de vuelta a Oasis en el reencuentro de los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes, tras más de 15 años de estar separados, hicieron las paces y se embarcaron en una histórica gira.

Fue el pasado 12 de septiembre cuando 65 mil fans pudieron ser testigos en el Estadio GNP Seguros de ese apoteósico espectáculo en el que revivió el espíritu rebelde, libertario y lleno de esperanza que trajo en los años 90 el britpop.

El show unió a mexicanos, guatemaltecos, estadounidenses, bolivianos, ingleses, alemanes e irlandeses, pero también a fans que venían recorriendo varios países, con el anhelado sueño de verlos juntos.

El espectáculo no sólo fue el reencuentro más esperado del año, sino también la oportunidad de revivir etapas de la vida, desear sentirse libres con este rock de Oasis que en los años 90 marcó a toda una generación para darle una vuelta de tuerca a esa música estadounidense llena de desesperanza.

Se escucharon a todo pulmón éxitos como “Some Might Say”, “Cigarettes & Alcohol”, “Stand by Me”, “Whatever” y “Wonderwall”, entre otros más.