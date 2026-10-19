¿Quién es Megan Moroney, la cantante estadounidense que se lució en Victoria’s Secret 2026?

Megan Moroney fue una de las artistas encargadas de amenizar el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 este domingo 18 de octubre junto con Megan Thee Stallion, Tate McRae y KATSEYE, donde interpretó varios de sus temas musicales más destacados.

Con unas alas espanjosas de color rosa pastel combinados con lencería dle mismo tonos y unas plataformas metálicas, la artista recorrió la pasarela de un lado a otro e incluso tocando una guitarra acústica brillante.

Su participación en el desfile de Victoria’s Secret en general obtuvo una buena recepción, pese a que en una ocasión señalaron que al caminar a un área, casi choca con una de las modelos.

¿Quién es Megan Moroney?

Megan Ann Moroney nació el 9 de octubre de 1997 en Savannah, Georgia. Es una cantante y compositora estadounidense de música country que debutó en 2021 con su primer sencillo, ‘Wonder’.

Comenzó a escuchar música country en su infancia y aprendió a tocar el piano. Mientras asistía a la Universidad de Georgia, abrió un concierto de Chase Rice y estuvo en un internado para Kristian Bush, mientras estaba en la hermandad de mujeres Kappa Delta.

Después de completar su carrera, se mudó a Nashville, Tennessee, en 2020 para comenzar una carrera musical. Se mantuvo en contacto con Bush, lo que llevó a que él le presentara a otros compositores.

Alcanzó reconocimiento en redes sociales con su siguiente sencillo Tennessee Orange, pues apareció en plataformas con una camiseta de Tennessee Volunteers perteneciente a Morgan Wallen; generó rumores de que ella estaba saliendo con él, pero Moroney se mantuvo neutral cuando se le preguntó si los dos estaban en una relación.

A finales de 2022, “Tennessee Orange” debutó en el puesto 94 en el Billboard Hot 100, lo que le dio a Moroney su primera entrada en las listas. En ese momento, la canción también apareció en Billboard Hot Country Songs y Country Airplay.

Su álbum debut Lucky se lanzó el 5 de mayo de 2023 y alcanzó el top 40 de lista Billboard 200 de Estados Unidos; tras el exito, en julio de 2024, la joven sacó su segundo álbum de estudio Am I Okay? que también tuvo una buena recepción.

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