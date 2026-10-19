Desfile de Victoria’s Secret 2026: Así lucieron Kenia Os, Danna, Loreto Peralta y Paulina Goto

Este domingo 18 de octubre se llevó a cabo el desfile de Victoria’s Secret, donde además de celebridades internacionales, también estuvieron presentes estrellas mexicanas con exposición mundial.

En redes sociales, se hicieron virales las apariciones de artistas como Kenia Os, Danna Paola, Loreto Peralta y Paulina Goto en la alfombra roja y durante el importante evento de la marca de moda.

Así lucieron Kenia Os, Danna, Loreto Peralta y Paola Goto en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

En redes sociales, destacaron las apariciones de artistas mexicanas en el evento de Victoria’s Secret, aunque no todas ellas estuvieron sobre el escenario, pero sí en la alfombra roja.

En ese sentido, una de las más destacadas fue Kenia Os, quien apareció con una falda vintage Yves Saint Laurent de $6,462.07 pesos mexicanos, un corset vintage bordado de Victoria’s Secret en $633.34 y un collar Swarovski Constella de $4,490.00, alcanzando un costo total de 11 mil 585 pesos mexicanos.

Kenia Os en el desfile de Victoria’s Secret. 🪽 pic.twitter.com/Vz5wPUFIR0 — Kenia Report (@KeniaOsReport) October 18, 2026

Por otro lado, Danna Paola sorprendió con un look mcho más atrevido, al llevar una enterizo con encaje con transparecnias y solo unos cubrepezones y un calzón negro.

Su aparición desató polémica, pues varias personas se cuestionaron su aparición en el evento y su apariencia, ya que muchos la criticaron por parecer “sucia” por su tono de piel, basándose en estándares coloristas.

Danna Paola attends the Victoria's Secret Fashion Show 2026. pic.twitter.com/BwxsScrCbi — Pop Flop (@ThePopFlop) October 18, 2026

También Paulina Goto estuvo presente en el evento. Junto con el resto de invitadas, ella fue atendida en diferentes secciones del recinto para llegar al evento con un full glam.

Su look final fue un vestido color negro con una silueta clásica y elegante, pero . La parte superior del atuendo mostraba simulación de lencería en la parte superior e inferior.

Finalmente, Loreto Peralta también fue invitada al Victoria’s Secret Fashion Show 2026, donde llevó un vestido de encaje con escote halter, el cual llevaba flores bordadas en colores púrpura con hojas verdes.

El vestido en cuestión era una prenda vintage de Blumarine, perteneciente a su colección Otoño-Invierno 2000. Combió la prensa con unas sandalias de fantasía, un modelo de tacón repleto de brillos firmado por Jimmy Choo.

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