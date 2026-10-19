¿Cuánto ganan las modelos de Victoria’s Secret? Este es el contrato más caro de la marca

Este 18 de octubre se realizó el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y en este evento se vio desfilar a muchos ángeles conocidos, el regreso de algunos que se extrañaban en la pasarela, y a otros nuevos.

Este evento que se realiza anualmente presenta algunos diseños de lencería de alta costura, y pese a que tuvo una larga pausa que comenzó en 2019, desde 2024 presentó de nueva cuenta a sus ángeles en pasarela.

Desde 1995 Victoria’s Secret comenzó con este desfile con la presencia de Stephanie Seymour, y con el paso de los años comenzó a ganar millones de espectadores que esperaban ver a las modelos que pasarían desfilando las piezas de lencería.

Además de Victoria’s Secret, a partir del 2006 se contó con prendas de su marca hermana PINK, dirigida al público más joven de la marca con diseños más casuales, deportivos, y cómodos.

Este 2026 las personas esperaban con ansias ver a las supermodelos que han sido asociadas con la marca portando su par de alas; además, esperaban conocer a las artistas que se presentarían en vivo durante el Victoria’s Secret Fashion Show.

¿Cuánto ganan las modelos de Victoria’s Secret?

Victoria’s Secret no ha revelado el salario que se da de manera individual a cada una de las modelos; sin embargo, se estima que algunos de los contratos de las modelos rondan los 100 mil dólares, mientras que algunas de las más reconocidas incluso contaban con pagos millonarios.

Entre las modelos con contratos mejores pagados se encuentran Gigi Hadid y Kendal Jenner, quienes se estima que han ganado hasta 10 millones de dólares anuales por los contratos que tienen con la marca; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la marca.

Entre los rumores más conocidos sobre cuánto ganan las modelos de Victoria’s Secret se encuentra el de Gisele Bündchen, quien tuvo un acuerdo con la marca por 25 millones de dólares por un contraro de cinco años cuando tenía 19 años de edad.

Este año la marca contó con un nuevo formato, pues realizaron el primer reality show nombrado Angels Among Us, en el que las participantes compitieron para poder obtenr un par de alas de ángel y la participación en la pasarela.

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