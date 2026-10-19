El último desfile de Adriana Lima en Victoria’s Secret, entre rumores y especulaciones

Adriana Lima encendió las alarmas en redes sociales, pues después de 21 participaciones en desfiles de Victoria’s Secret, muchos comenzaron a especular que la modelo podría despedirse en la edición del 2026 de la famosa pasarela.

Así fue la participación de Adriana Lima en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

En la primera aparición de la supermodelo en el evento de este año, apareció con lencería de una pieza en color verde y unas alas de color rosa pastel con flores. Después, fue la encargada de cerrar el desfile, lo que generó las especulaciones.

adriana lima walks for the 2026 victoria’s secret fashion show pic.twitter.com/JvkoNpsJ6p — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) October 19, 2026

Para cerrar el Victoria’s Secret Fashion Show, Adriana Lima apareció con un atuendo blanco con cuello halter, encaje blanco y brillos plateados a juego con unas alas ligeras que destellaban.

Su presencia en el desfile de 2026 desató rumores de una nueva “despedida” por especulaciones en redes sociales, aunque la realidad es que volvió a ser protagonista estelar del show. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Lima enfrenta rumores de despedirse de Victoria’s Secreto.

Así fue la anterior despedida de Adriana Lima

En el año 2018, se dijo que la brasileña colgaba las alas, cosa que sorprendió a quienes la recordaban en la marca de ropa desde 1999.

“Al ángel más grandioso de todos los tiempos. Gracias Adriana”, se leyó aquel año en una pantalla durante el desfile a modo de homenaje para despedir a quien era su ángel más veterano.

Al final de la pasarela, Adriana no pudo contener las lágrimas, ahogando un gracias con el que confirmaba su despedida como ángel a todos aquellos que aún no habían visto su publicación en Instagram antes de salir a desfilar.

Pese a esto, Adriana Lima regresó a la pasarela de Victoria’s Secret el 15 de octubre de 2024, marcando su gran reaparición en el desfile de la marca tras varios años de pausa.

De este modo, la mujer de ahora 45 años de edad, se mantiene como una figura vigente de la cultura pop y la moda a nivel internacional.

A sus 45 años, la supermodelo brasileña volvió a desfilar para la firma de lencería. Durante el evento, también se volvió viral por un momento espontáneo de complicidad con Megan Thee Stallion, al ser captada tocando el traser de la rapera.

Megan Thee Stallion & Adriana Lima at the end of the Victoria Secret Fashion Show! pic.twitter.com/AMoY6QVH5X — Stallion Stats (@MegansStats) October 19, 2026

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