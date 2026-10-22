Hace poco más de un mes Jesse Huerta anunció que decidió alejarse de las presentaciones de Jesse & Joy, lo que generó incertidumbre entre los seguidores del exitoso dueto de pop.

Tras más de dos décadas de trayectoria juntos, el anuncio desató rumores sobre una posible ruptura definitiva, además de rumores que indicaban que Mónica León, cuñada de Joy Huerta, tenía que ver en la decisión del músico.

Ante esto, la cantante fue cuestionada por los medios y decidió aclarar cuál es la situación real con su hermano, así como responder a las versiones que apuntaban a una supuesta influencia familiar en la decisión de Jesse.

Joy Huerta aclara si su cuñada influyó en la salida de Jesse del dueto

Durante una conferencia de prensa relacionada con su próxima presentación en el Auditorio Nacional, Joy Huerta fue cuestionada por los reporteros sobre la polémica que surgió tras las publicaciones de su cuñada en redes sociales.

Sin señalar a nadie en particular ni responsabilizar a terceros por la decisión de su hermano, la intérprete dejó claro que cada persona es responsable de sus propias declaraciones. “¡No’mbre, yo ni sé! Ella es dueña de sus palabras y yo le deseo muy bien, a ella la amo", respondió.

Jesse & Joy ı Foto: Facebook

La artista también habló sobre la relación que mantiene actualmente con Jesse y aseguró que el vínculo familiar permanece intacto pese a los cambios profesionales, pero están tomando distancia para procesar toda la situación.

“El amor jamás se va a acabar. La hermandad va a continuar, es una historia de una vida; simplemente estamos ahora haciendo nuestros procesos”, afirmó Joy Huerta.

Asimismo, reveló que se enteró poco antes que el público de la decisión de su hermano de dejar el proyecto, aunque aseguró respetar esto y continuar con la agrupación. Además, dijo que le desea lo mejor en su nuevo proyecto.

“La verdad, desde que él tomó una decisión unilateral, yo la respeto. Yo me enteré 20 minutos antes de que ustedes se enteraran de que Jesse decidía dejar la banda y, con la frente en alto, decidí continuar”, señaló.

¡Joy Huerta ACLARA si su CUÑADA INFLUYÓ en la DECISIÓN de Jesse de DEJAR Jesse & Joy!#SaleElSol🌞: https://t.co/cW9Y0Cw4Ha #SaleElSolTV pic.twitter.com/Jr0FoqBeMY — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 22, 2026

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