La integrante del grupo Ha*Ash, Ashley Grace, recientemente hizo declaraciones sobre su anterior relación, al revelar que estuvo casada y que atravesó un duro proceso de divorcio en plena gira musical que afectó su salud física y mental.

“Él, mientras estaba en la gira, empacó sus cosas y se iba. Y fue un día llegar a la casa… y estaba vacío”, recordó ella sobre la separación en una reciente entrevista con Daniel Valle para el pódcast Noches cromáticas.

Ashley de Ha*Ash se sincera sobre su divorcio ı Foto: IG: @haashoficial

“Enflaqué mucho, la verdad, por la depresión (...). Lo peor es que se me rompió la costilla, o sea, estaba muy mal, pero así di una gira, porque me divorcié”, relató.

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En ese sentido, señaló que muchas personas de su entorno se preocuparon por su estabilidad física: “Fue una época en la gira en la que comía barras de proteína, todo el mundo me estaba tratando de engordar”, recordó.

“Cuando estás tan triste, puedes comer, puedes hacer lo que sea, y enflacaba, enflacaba, enflacaba”, explicó, “llegó un punto en el que estaba tan flaca, que se me fueron las nachas, pero ya estoy regresando”.

¿Quién era el esposo de Ashley de Ha*Ash?

Ashley Grace Pérez no ha revelado de manera pública la identidad de su esposo, por lo que se desconocen detalles como quién es, a qué se dedica o dónde vive tras la separación.

Por lo general, la joven ha mantenido la discresión al momento de hablar sobre alguna pareja, por lo que es poco lo que se sabe de su vida amorosa. Además de su ex esposo, la famosa ha contado sobre como a los 18 salió con un hombre que era 15 años mayor, lo que afectó su juventud.

Además, en 2019 surgieron rumores en medios sobre un posible romance con Joy Huerta (de Jesse & Joy); sin embargo, Ashley aclaró que solo son grandes amigas.

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