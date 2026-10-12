Don Francisco regresa a la televisión con nuevo show y Lucero

El legendario presentador chileno Don Francisco está de vuelta en la pantalla de Univisión con el nuevo programa Gigantes con Don Francisco, una serie de ocho episodios especiales que combinan entrevistas, música, concursos, premios y reencuentros.

El espacio se estrenó este domingo 11 de octubre a las 19:00 horas con la cantante mexicana Lucero como la primera invitada, co quien habló sobre su matrimonio, divorcio, hijos, carrera musical y sueños.

“Yo quiero traerte tus recuerdos, pero transformados”, compartió el reconocido presentador de televisión, Don Francisco, durante una entrevista con @elianzidantv, en donde cuenta cómo se siente de regresar y todo lo que no espera en su nuevo show.



“Gigantes con Don Francisco”… pic.twitter.com/jV4Z9IpxnT — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 11, 2026

El famoso explicó que su objetivo es combinar la nostalgia de su trayectoria con elementos actuales para conquistar tanto a sus seguidores de siempre como a las nuevas generaciones.

El regreso de Don Francisco ocurre a 11 años del final del icónico Sábado Gigante; ahora, el presentador busca ombinar la nostalgia de su trayectoria con elementos actuales para conquistar tanto a sus seguidores de siempre como a las nuevas generaciones.

En su nuevo programa, el comunicador sostendrá conversaciones íntimas y significativas, acompañadas de material audiovisual que no verás en ningún otro lugar.

Los invitados especiales pertenecen al mundo del espectáculo y los deportes, como Lucero, Guillermo Ochoa, Camilo, entre otros; todos ellos son viejos conocidos del anfitrión chileno.

Además, el icónico conductor estará acompañado por Nitzia Chama, quien busca darle un toque especial al programa gracias a su gran sentido del humor e inteligencia.

En una reciente entrevista con Las Top News, Lucero celebró el regreso del conductor a la televisión, pues a los inicios de su carrera, la cantante recibió la “patadita de la suerte” en uno de sus programas.

“Es un amigo tan querido con quien he compartido tantas veces. He ido a muchísimos de sus programas, tanto en Chile como acá. Hemos compartido Teletones también [:..] Me parece ideal que Don Francisco vuelva a la televisión en este momento”, señaló.

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