¿Quién es Malévola, influencer brasileña, y por qué la detuvieron?

La influencer brasileña Mariana Alves Gadelha Pereira, conocida en redes sociales como Malévola, es noticia internacional pues autoridades de Egipto la detuvieron, junto a una amiga, durante un viaje turístico al país africano.

Aunque la creadora de contenido ya fue liberada, en redes sociales usuarios debaten si es “justo” o no que la hayan encarcelado debido a las diferencias que hay entre las normas culturales y legales de distintos países.

Descubre quién es Malévola y por qué fue detenida.

¿Quién es Malévola, influencer brasileña?

Malévola es el nombre artístico de Mariana Alves Gadelha Pereira, una creadora de contenido originaria de Brasil. Nació el 24 de marzo de 2004, en São Bernardo do Campo, por lo que actualmente tiene 22 años.

Actualmente suma 1,4 millones de seguidores en Instagram y alrededor de 221 mil en TikTok, con quienes comparte contenido sobre moda, belleza y su transición de género.

¿Por qué detuvieron a Malévola en Egipto?

Según la información difundida por las autoridades egipcias, Malévola, de 22 años, fue detenida en la ciudad de Alejandría junto a una amiga luego de una investigación sobre varios videos grabados y publicados en redes sociales por la brasileña.

El Ministerio del Interior de Egipto señaló que las grabaciones mostraban movimientos que consideró sexualmente explícitos, insinuaciones y conductas impropias en espacios públicos. Entre las imágenes aparecían bailes, movimientos de cadera y escenas registradas en lugares como un microbús, en un camello y en una motocicleta.

Las autoridades identificaron a las dos turistas después de revisar el contenido que difundieron en Internet y luego iniciaron los procedimientos legales bajo supervisión de la Fiscalía egipcia.

Más tarde, la defensa de Malévola informó que la influencer brasileña recuperó su libertad, aunque la investigación continuó abierta. En este tipo de casos, las personas acusadas pueden enfrentar hasta cinco años de cárcel.

Egipto es un país conocido por contar con normas estrictas sobre moral pública y contenido digital; no es la primera vez que las autoridades actúan contra creadores de contenido por publicaciones consideradas indecentes.

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