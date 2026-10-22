Maestro Shifu engaña a Internet con Lamborghini ‘rentado’

Adriano Zendejas, mejor conocido como Maestro Shifu, es famoso por tener autos costosos, entre ellos un Lamborghini. Pero en redes sociales un usuario afirmó que le rentó al creador de contenido el vehículo de lujo.

Esta situación causó polémica entre los fans del youtuber, pero resultó ser una estrategia diseñada para captar atención de miles de personas. Te contamos qué pasó.

Maestro Shifu, Adriano Zendejas, engaña a Internet con Lamborghini ‘rentado’

La controversia del creador de contenido surgió después de que circulara un video en el que Maestro Shifu conducía un Lamborghini Huracán EVO Spyder negro durante una dinámica en la que simulaba trabajar como conductor de aplicación en la Ciudad de México.

En el clip, una pasajera le preguntó si el automóvil realmente le pertenecía. Tras pasar por un bache, el influencer respondió “No importa. Es rentado”, una frase que alimentó los rumores de que no era dueño del coche.

Poco después apareció un usuario identificado como Dagui en Instagram, quien aseguró ser el propietario del vehículo y afirmó que existía un acuerdo para que el creador de contenido utilizara el Lamborghini. Según explicó, el trato incluía condiciones específicas sobre kilometraje y modificaciones al automóvil. También mostró la factura del auto para respaldar su versión.

A raíz de esto, miles de usuarios dudaron si era real el lujoso estilo de vida que Maestro Shifu suele mostrar en sus plataformas, pues todo se trataría de una farsa.

Dagui exhibe a Adriano Zendejas ı Foto: Captura de pantalla

Maestro Shifu revela la verdad detrás del Lamborghini ‘rentado’

Un par de días después, Maestro Shifu reveló que toda la historia formó parte de un experimento social y una estrategia de marketing que hizo junto a Dagui. En una transmisión en vivo, dijo: “¿Rentado en CDMX? Agarra unas palomitas, esto no existe porque te comiste un peliculón. Si no tienen la certeza de lo que están diciendo, mejor no hablen”.

Además, compartió un video el martes en el que asegura que el Lamborghini puede rentarse para fiestas de XV Años a través de WhatsApp. “Qué bonito es llegar en Lamborghini a tus XV Años, pero sería más hermoso que yo te llevara a tus XV Años. Vive esta experiencia, quiero ser tu chambelán. Aparta la fecha”, comentó.

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