Adriano Zendejas ‘Shifu’ acusa discriminación en establecimiento de Pachuca

Adriano Zendejas, influencer conocido como Maestro Shifu, recientemente utilizó sus redes sociales para señalar a un establecimiento ubicado en Pachuca, Hidalgo, de cometer discriminación.

Todo surgió a raíz del pasado sábado 6 de diciembre, cuando Adriano Zendejas Shifu llegó a la llamada Bella Airosa con el fin de ofrecer una presentación en el bar The Film. Su show transcurrió con éxito y el creador de contenido decidió quedarse.

El famoso estuvo recorriendo las calles de Pachuca hasta que decidió detenerse en el número 112 del Camino Real de La Plata hasta la exclusiva Zona Plateada, donde queda el establecimiento Singular Cocina de Brasa.

Una vez ahí, se dispuso a entrar al restaurante, según narró en una transmisión en redes sociales el Maestro Shifu.

El creador de contenido aseguró que el establecimiento cometió lo que él consideró un acto de discriminación. Relató que uno de sus acompañantes, quien forma parte de su equipo de producción, fue rechazado por Singular Cocina de Brasa de Pachuca.

Adriano Zendejas decidió interrumpir su transmisión en vivo y, posteriormente, la reanudó para exponer el caso mientras se encontraba dentro de una camioneta. Shifu afirmó que el supuesto acto de discriminación habría sido originado por el color de piel de su colaborador.

“No dejaron pasar a mi amigo por su tono de piel”, dijo el influencer sobre su experiencia.

¿Qué dijo el establecimiento de Pachuca sobre las acusaciones de Adriano Zendejas?

El establecimiento que denunció Adriano Zendejas, mejor conocido como Maestro Shifu, publicó un comunicado en redes sociales.

Aunque no se refirió directamente a los señalamientos del creador de contenido, sí aseguraron: “No discriminamos bajo ninguna circunstancia”.

Además, el restaurante afirmó que todos los clientes reciben “el mismo respeto, trato profesional y cordialidad sin distinción de origen, color de piel, creencias, género, orientación, entre otros”.

“Agradecemos la confianza que siempre nos han brindado y reiteramos nuestro firme compromiso: Singular Cocina de Brasa trata a todas las personas con respeto y dignidad, siempre”, señaló también el lugar en la comunicación.

¿Quién es Adriano Zendejas?

Adriano Zendejas es un actor y creador de contenido mexicano, conocido también como Maestro Shifu.

Participó en telenovelas de Televisa desde niño y más tarde se volvió popular como influencer y streamer. Ha trabajado en proyectos como Los 50 de Telemundo y mantiene gran presencia en redes sociales.

También es conocido por ser hermano de la actriz Samadhi Zendejas, quien interpretó a Jenni Rivera en Mariposa de Barrio.