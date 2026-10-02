Influencer denuncia discriminación de extranjero en CDMX: ‘Estamos en Polanco, habla inglés’ | VIDEO

En redes sociales, el creador de contenido El Costa se hizo viral tras publicar un video en el que señaló que fue víctima de discriminación mientras grababa en las calles de Polanco, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Influencer denuncia discriminación en CDMX

El influencer subió un video que muestra el momento exacto en que se encuentra en avenida Presidente Masaryk cuando un sujeto extranjero le reclama por no hablar en inglés, pese a encontrarse en México.

“Estaba grabando en la Avenida Presidente Masaryk de Polanco cuando sucedió todo esto. Creí que en México se hablaba español”, dice en la descripción del video.

Al inicio, el joven muestra una breve discusión con un extranjero, quien le dice que no lo grabe ya que no tiene su consentimiento. “Como estás hable y hable, pensé que querías...”, le dijo.

Después, el sujeto lo amenaza con llamar a la policía, ante lo que el realizador se muestra tranquilo. Tras esto, él explica que estaba grabando para un video de YouTube Shorts cuando el extranjero comenzó a decirle que se callara.

“¿Puedes callarte por favor?“, le dijo el extranjero y él le respondió ”ni siquiera te estoy hablando a tí“. Fue entonces que comenzó la discusión y el famoso buscó enfocarlo. ”No me grabes, no seas idiota", le dijo.

Durante la pelea, el extrajero dice: “Español no, no entiendo una mierda” y El Costa le dice que vaya a aprender español y que si va a venir al país, debería conocer el idioma.

“Estamos en Polanco, habla inglés”, le dijo el extranjero y después le dijo que le llamaría a la policía porque lo estaba molestando. “Quieres llamar a la policía porque estoy hablando español...”, cuestionó el influencer.

El momento dio mucho de qué hablar en redes sociales, donde el público se mostró inconforme con la actitud que tuvo el extranjero con el mexicano. Te dejamos algunas reacciones:

“Un like y llevamos sonidero”.

“Neta dijo “we are in Polanco speak english”? No mms como le hacemos para que subas la version sin borrarle la cara".

“No podemos permitir que esto siga pasando EN MÉXICO”.

“Si ni en su país lo aguantan, ¿por qué lo haríamos acá?”.

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