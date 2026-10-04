Ese Pérez gana el cuarto lugar de La Casa de los Famosos México 2026

Ese Pérez llega a la final de La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 4 de octubre, Ese Pérez se convirtió en el cuarto finalista de La Casa de los Famosos México 2026, en la cuarta temporada del programa de telerrealidad donde vivió momentos virales y llenos de emociones.

Ese Pérez gana LCDLF

Este domingo, se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos México, dónde los cinco finalistas se enfrentaron a la decisión final del público respecto a esta temporada del reality show. De este modo, se reveló el cuarto lugar de Ese Pérez.

🏡 Ese Pérez se quedó con el cuarto lugar de la cuarta temporada de la casa de los famosos méxico.



— Se iba corriendo BYE 😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/MWJDfdS0eo — nacho con O (@NachoConO) October 5, 2026

El famoso mejor conocido como Jesús Ángel Pérez fue el undécimo participante confirmado. Su llegada al programa representó el salto directo de los contenidos virales de internet y la comedia digital a la televisión abierta nacional.

Desde el inicio de la competencia, Ese Pérez aportó una personalidad espontánea y desenfadada, caracterizada por un humor coloquial y polémico. Su estilo cercano le permitió conectar rápidamente con parte de la audiencia joven que ya lo seguía en sus plataformas digitales.

Enfrentó momentos de tensión dentro del juego, incluyendo pasos por dinámicas complejas como el exilio y nominaciones donde su permanencia se vio comprometida, lo que generó constantes conversaciones en redes sociales sobre sus alianzas y su nivel de juego dentro de la casa.

Protagonizó fuertes peleas contra personalidades como Mariana Ochoa, Cynthia Klitbo y Masad Altamimi; además, mantuvo un breve y polémico romance con Flor Vigna que terminó en drama.

Ese Pérez: Aquí está para los que decían que no iba alcanzar la comida, sobroooo#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6lUypdqfqG — SinFiltroX (@sinfiltr0x) October 5, 2026

A pesar de las críticas y de las controversias habituales del encierro, el creador de contenido logró construir un grupo sólido de apoyo afuera de la casa. Su autenticidad al representar sus orígenes y su forma de desenvolverse le sirvieron para mantener el respaldo de una comunidad activa de votantes a lo largo de las galas.

Finalmente, Ese Pérez logró posicionarse entre los finalistas de la temporada, compartiendo la recta final del programa con figuras como Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa y Memo Schutz, consolidando así su presencia en el mapa del entretenimiento televisivo.

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