A un par de semanas de que C. Tangana anunció su regreso a la música, ya se encuentra disponible para ver en territorio mexicano Esta ambición desmedida, la película sobre la gira más ambiciosa del músico madrileño.

El documental retrata el proceso de crear Sin Cantar Ni Afinar Tour, la gira con la que el músico presentó su álbum El Madrileño y su reedición La Sobremesa. A lo largo de más de cuatro años, la película acompaña al artista entre ensayos, negociaciones difíciles, tensiones personales y momentos de celebración, revelando todo aquello que el público no llegó a ver sobre el escenario.

C. Tangana. director y cantante ı Foto: Cortesía›FICG

¿Dónde ver Esta ambición desmedida?

En esta ocasión, la película no forma parte del catálogo de plataformas de streaming tradicionales; sin embargo, está disponible de manera directa y sin intermediarios en el sitio web estaambiciondesmedida.com con varias opciones de compra.

Por un lado, el sitio web ofrece la renta del documental por 48 horas en calidad HD por 3 dólares con 99 centavos, que equivale a unos 73.53 pesos mexicanos.

También ofrece la compra con acceso ilimitado por 10.99 dólares, que serían alrededor de 207.66 pesos mexicanos. Para completar la compra, cabe mencionar que el pago se realiza con tarjeta de crédito.

La producción de Little Spain fue nominada al Goya a Mejor Película Documental y ganadora del Premio ALMA a Mejor Guion de Largometraje Documental. Además, su estreno latinoamericano ocurrió en la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Guadalajara de 2024, con la presencia de C. Tangana y sus directores.

La llegada del documental a México ocurre a un par de semanas de que el músico lanzara su nueva canción ‘Milko Freestyle’, una canción donde regresa al rap después de haber experimentado generos españoles tradicionales en El Madrileño.

En este nuevo tema, Antón Álvarez sobre la huella que dejó su último proyecto en la escena urbana, además de relatar qué ha sido de él en los últimos años, mostrar orgulloso su paternidad y lamentar la muerte del productor y rapero Milkman.

¿Quieres saber más?

C. Tangana regresa a la música con homenaje a Milkman y presume su paternidad | VIDEO

C. Tangana: Hacer una película ha transformado mi sensibilidad

Revelan icónica escena de la nueva serie de Harry Potter | VIDEO

Así suena el nuevo doblaje de Wildwood sin Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Maca García | VIDEO