A más de un año de la muerte del productor Memo del Bosque, su viuda Vica Andrade se sinceró sobre los problemas de salud que ahora enfrenta ella, en uno de los momentos más complicados de su vida.

La actriz y conductora de 54 años reveló que aún no cuenta con un diagnóstico definitivo que explique sus afecciones que durante cuatro años han deteriorado su estado de salud.

Vica Andrade anuncia que se quitó los implantes mamarios: "¡Matan!" ı Foto: Especial

Vica Andrade y sus problemas de salud

En una reciente publicación en el canal de YouTube de la Doctora Ana Lilia Aguilar Trejo, podemos ver un video en el que Vica Andrade revela que desde hace tiempo ha enfrentado varios dolores que afectan su día a día.

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“He buscado tanto y no he podido, ha sido muy frustrante y te desesperas”, lamentó la artista, que explicó que ha buscado muchas alternativas para saber qué sucede con ella, mientras rompía en llanto.

“A veces sentía como que mejor, dije ya, no quiero vivir más”, recordó mientras era sometida a un breve tratamiento que la ayudó a sentirse mucho mejor rápidamente.

De este modo, explica: “Comencé a tener una serie de padecimientos diferentes, me truenan todas las articulaciones, falta de sueño, insomnio, falta de aire, taquicardia, mucho cansancio, mucha pesadez en todas las piernas, brazos, hormigueo en las manos, calambres”.

Además, Vica cuenta que ha tenido mucho dolor en la mandíbula, dolor en los oídos, tinnitus, episodios de vértigo y contracturas frecuentes con movimientos cotidianos.

Pero eso no fue todo, ya que además, la artista explicó que problemas intestinales la llevaron a bajar de peso de manera drástica. “De estar en cama, de no poder comer, de no poder hacer del baño, bajar muchísimo de peso por no poder digerir”, declaró

“También la proteína espiga de la vacuna del Covid, que también me dijeron que fue lo primero que me afectó, porque se me paralizó el estómago justamente dos semanas después de la única vacuna de Covid que me puse”, contó.

Vica Andrade admitió que ha enfrentado estrés crónico y problemas emocionales, probablemente relacionados con la muerte de Memo del Bosque. Además, explicó que en el pasado ha sido diagnosticada con inicios de Alzheimer, neuromialgias o problemas en el hígado.

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