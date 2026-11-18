La reciente aparición de Florence Pugh en los Governors Awards 2026 generó rumores sobre una posible cirugía estética en el rostro de la actriz inglesa, ya que el público destacó una diferencia considerable en sus rasgos más característicos.

Y es que el público destacó que ahora, la artista ya no parece tener la misma forma en el rostro, que destacaba por ser una cara redonda y ahora, señalan que tiene la zona de las mejillas con menos grasa y más definidas.

FLORENCE PUGH pic.twitter.com/JIGlPvZviq — Best of Florence Pugh (@bestofpugh) November 16, 2026

Por este motivo, en redes sociales cuestionaron si Florence Pugh se había sometido a una bleferoplastía o si había consumido Ozempic por el cambio en su apariencia. Ahora, la artista ha salido a aclarar qué pasa con su cara.

Florence Pugh desmiente rumores de cirugía

Como comentario en una publicación donde decían que la actriz de Marvel había cedido a las presiones de Hollywood, ella comentó brevemente que lo único que ha pasado ha sido que el paso de los años ha transformado su rostro.

“Gente. Cumplí 30. Soy mujer. Los cuerpos y las caras cambian. No es para tanto; lo perturbador es que la gente ni siquiera pueda distinguir lo que es envejecimiento de lo que es cirugía. Lamentablemente, la pelusita de cachorro no dura para siempre”, dijo.

Florence Pugh reacts to latest weird controversy:



"Guys. I turned 30. I’m a woman. Body’s and faces change. It’s not that deep, the fact that people can’t even tell between what’s aging and what’s surgery is disturbing. Sadly puppy fluff doesn’t last forever." pic.twitter.com/Yt3di8NS4c — Best of Florence Pugh (@bestofpugh) November 18, 2026

Pero eso no fue todo, ya que a través de su cuenta de Instagram, Pugh compartió un comunicado en el que se sinceró sobre su pensamiento sobre el escrutinio a su físico que enfrentó en los últimos días.

“Me desperté la otra mañana y bastantes de ustedes estaban discutiendo mi cara y mi cuerpo de una manera tan inquietante”, recordó antes de mencionar los procedimientos estéticos que relacionaron con su apariencia.

Enlistó desde el uso de Ozempic, una blefaroplastia superior, relleno, liposucción y más. “¡Qué demonios, chicos! ¿Ni siquiera sabía que una sola persona PODRÍA hacerse todas estas cosas de la noche a la mañana si quisiera?“, expresó.

“Me he pasado toda mi carrera defendiendo y protegiendo los cuerpos que simplemente crecen de la forma en que crecen. Fui objeto de burla por mi gordura en la industria desde el momento en que empecé”, señaló.

“Nunca he usado Ozempic. NUNCA me he hecho ninguna cirugía en la cara. Y NUNCA digas que no me hice mi propia nariz; ¡siempre he tenido esa hermosa pendiente de esquí“, aseguró.

Florence Pugh calls out online criticism of her appearance and false claims that she’s had face surgery done:



"I have spent my whole career defending and protecting bodies that just grow the way they grow […] and I’m not changing that now just because you’ve all said so." pic.twitter.com/JNrsfXONru — Best of Florence Pugh (@bestofpugh) November 18, 2026

¿Cuál es la verdad del cambio físico de Florence Pugh?

La famosa se sinceró sobre un cambio de hábitos que la transformó este año. “Cumplí 30 años y mi propósito de Año Nuevo fue cambiar mi relación con el alcohol y poder hacer al menos una dominada en el gimnasio”.

“Es curioso ver que todos usan imágenes de referencia de épocas en las que era muy infeliz mentalmente y abusaba de mi cuerpo, y las ponen al lado de la foto de la otra noche en los premios de los gobernadores, donde estoy feliz y respeto verdaderamente mi cuerpo”, declaró.

La artista mencionó que este año ha tenido la oportunidad de descansar y llevar una rutina saludable y que apenas ha perdido un kilo, ya que su prioridad es construir músculo, no adelgazar.

Por si fuera poco, Florence Pugh recordó que este año tuvo que denunciar diversas publicaciones de ella hechas con IA donde hablaba sobre retoques etéticos. “Mintieron para vender su historia. Pero me hicieron daño. No manchen mi reputación de esa manera”, pidió.

También señaló como en la actualidad, los estándares de belleza son más difíciles de alcanzar. “Por favor, sean gentiles con ustedes mismos y con los demás cuando opinen sobre la apariencia física de la gente”, finalizó.

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