Este miércoles 18 de noviembre se dieron a conocer los nominados de La Granja VIP 2026, tras la salida de Rafa Mercadante, que sorprendió a más de uno en el reality show.

Antes de las votaciones de los participantes, ya hay dos nominados, que son Kevyn Bicolor y Mono Osuna, el último siendo el nominado directo por Mercadante como parte de su Legado.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Los nominados de esta semana en La Granja VIP son:

TE RECOMENDAMOS: Videojuegos Reportan caída de PlayStation Network previo al lanzamiento de Grand Theft Auto VI

Kevyn Bicolor

Rafa Mercadante

¿Qué pasó en La Granja VIP?

La recta final de La Granja VIP ha estado marcada por intensas traiciones y fracturas dentro de los equipos, especialmente alrededor del liderazgo semanal. Julio Camejo, quien funge como Capataz de la semana, se colocó en el centro de la polémica tras justificar lo que Kevyn Contreras y La Bebeshita consideran una traición directa en el juego, argumentando para defenderse que ambos le “vieron la cara”.

Por otro lado, las alianzas estratégicas atraviesan un momento de alta desconfianza entre las figuras más fuertes del reality. Manelyk González declaró abiertamente que no confía en Niurka Marcos para armar estrategias; sin embargo, aseguró que dejará de lado su enemistad personal con la cubana para enfocar sus esfuerzos en eliminar a otro rival en común.

Mane vs Niurka 🔥



Se dieron con TODO 😳



Niurka: Tu traicionaste a caramelo y su gente.



Mane: Si, y TU TE LO QUERÍAS COJER!!!



Nm JAJA expuso a la traidora de mamá niu #LaGranjaVIPMX #LaGranjaAsamblea pic.twitter.com/uEA5pyD7pw — Jay ✨ (@LCDLF_) November 12, 2026

A este ambiente de tensión se sumaron las revelaciones de otros participantes que pusieron en jaque la lealtad grupal. Kunno desató inconformidad al exponer información confidencial sobre los verdaderos planes de uno de sus compañeros, asegurando que este solo “quiere quedar como el héroe”, mientras que Niurka Marcos delató a “La Bebeshita” al evidenciar frente a los demás que se burla a espaldas de un supuesto amigo dentro de la granja.

En el plano de la convivencia diaria y el ámbito personal, los dramas sentimentales y los percances físicos también dieron de qué hablar. Ivonne Montero sufrió un accidente dentro de las instalaciones que le provocó un sangrado cuyas secuelas mostró frente a las cámaras.

La Bebeshita confesó estar confundida sobre por qué se fijó en Kevyn Contreras, en medio de rumores de que él solo se conformó con ella tras haber sido rechazado por Manelyk, aunque no todo fue tensión, pues Kunno logró relajar el ambiente dándoles una clase de pasarela en tacones al resto de los granjeros.

información en desarrollo

¿Quieres saber más?

¿Quién salió eliminado de La Granja VIP hoy 15 de noviembre 2026?

Doña Alegría podría ser eliminada por comentario ‘racista’ a Deiby Ruiz | VIDEO

¿Un celular en La Mansión VIP? HotSpanish aclara rumores y castiga a Odette Orlena | VIDEO

¿Quién es Verónica Hernández Gómez, nueva Señorita Colombia? Las polémicas que la llevaron al reinado