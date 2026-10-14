Laura Bozzo fue hospitalizada por lo que su círculo más cercano, incluyendo a sus hijas, se mantienen bajo los reflectores. La que más ha destacado en el mundo del entretenimiento es Alejandra de la Fuente, quien ha construido una carrera propia en el modelaje y las redes sociales, además de protagonizar diversos momentos polémicos durante los últimos años.

Conoce a esta figura de Internet y su origen.

¿Quién es Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo?

Alejandra de la Fuente Bozzo nació el 12 de febrero de 1989. Es hija de la conductora Laura Bozzo y del abogado Mario de la Fuente. Actualmente tiene 37 años.

Desde joven se inclinó por el mundo de la imagen y el entretenimiento, lo que se potencializó con la llegada del Internet. Alcanzó notoriedad como modelo y figura de redes sociales, donde reunió cientos de miles de seguidores. Por ejemplo, en Instagram, cuenta con 356 mil seguidores.

Usuarios llaman a Alejandra de la Fuente Bozzo la “Kim Kardashian latina” debido a su estilo extravagante y sus curvas pronunciadas. Comúnmente comparte fotografías posando en ropa interior.

Uno de los momentos más polémicos de su trayectoria llegó en 2013, cuando apareció en la portada de Playboy México. A partir de este proyecto, su popularidad creció.

¿Cuántas hijas tiene Laura Bozzo?

Laura Bozzo tiene dos hijas fruto de su relación con Mario de la Fuente: Victoria de la Fuente y Alejandra de la Fuente.

La conductora se casó con el abogado en 1980, se separaron en el año 2000 y divorciaron en agosto de 2002.

Mientras Alejandra de la Fuente tiene una carrera pública como modelo e influencer, Victoria ha optado por mantener un perfil más discreto y alejado de la exposición constante de los medios, pero se sabe que tiene un hijo que nació en enero de 2022.

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