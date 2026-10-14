¿Qué enfermedad tiene Laura Bozzo por la que fue internada en Acapulco?

Laura Bozzo, la icónica conductora de talk shows, fue hospitalizada de emergencia y su estado de salud desató preocupación entre los usuarios de Internet y al mundo del espectáculo.

La noche del martes 13 de octubre Laura Bozzo sufrió un incidente de salud y tuvo que ser internada en un hospital público, pues al parecer ya no pudo llegar a uno privado.

¿Qué enfermedad tienen Laura Bozzo?

Laura Bozzo fue internada porque se le reventó una úlcera gástrica y ese fue el motivo por el que la conductora de televisión tuvo que ser intervenida de emergencia.

De acuerdo con la información, la presentadora de televisión habría ingresado por deshidratación, además de que ella está acompañada de su hija.

¿Quién es Laura Bozzo?

El nombre completo de la conductora es Laura Cecilia Bozzo Rotondo y nació el 19 de agosto de 1951 en el Callao, Perú.

Proviene de una familia con raíces italianas, españolas y quechuas, y es hija del ingeniero Miguel Manuel Bozzo Chirichigno y de Victoria Luisa Rotondo Mendoza.

Durante su formación académica estudió en el Colegio del Sagrado Corazón Sophianum y en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.

Posteriormente, se tituló como abogada en la Universidad Nacional Federico Villarreal, institución en la que también obtuvo un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas.

Además, cursó estudios de posgrado en Filosofía en la Universidad Central de Venezuela y trabajó como docente en materias como derecho constitucional, teoría del Estado y derecho penal.

Laura Bozzo, conductora ı Foto: IG laurabozzo_of

Antes de incursionar en la televisión, Bozzo desarrolló una trayectoria en el ámbito público. Durante el gobierno de Alan García se desempeñó como directora técnica del Instituto Nacional de Cultura, fue regidora del Consejo Provincial de Lima y participó como candidata al Congreso peruano en 1995.

Su debut televisivo ocurrió en 1994 con Las mujeres tienen la palabra, un programa de orientación feminista transmitido por RBC Televisión. Tres años después condujo Intimidades, en Panamericana Televisión, y en 1998 llegó a la pantalla Laura en América, producción de América Televisión que la convirtió en una figura conocida dentro y fuera de Perú, con proyección en otros países de América Latina y Estados Unidos, donde el programa se transmitió a través de Telemundo.

El formato de sus emisiones, centrado en conflictos familiares, infidelidades, violencia doméstica y otras problemáticas sociales, se distinguió por las confrontaciones entre invitados y el estilo directo de la conductora.

La fórmula alcanzó elevados niveles de audiencia, aunque también generó polémica y comparaciones con programas estadounidenses como el de Jerry Springer.

La trayectoria de Bozzo también estuvo marcada por problemas judiciales en Perú. Fue señalada por presuntos vínculos con el gobierno de Alberto Fujimori y con Vladimiro Montesinos, controversias que derivaron en un periodo de arresto domiciliario a partir de 2002. Durante esa etapa continuó realizando transmisiones desde su propio estudio de televisión.

Años después, alrededor de 2009, se trasladó a México, país en el que obtuvo la nacionalidad mexicana y retomó su carrera con producciones como Laura de todos, transmitida por TV Azteca, y Laura, de Televisa. Con el paso del tiempo, amplió su participación a los programas de telerrealidad, entre ellos La Casa de los Famosos y Gran Hermano VIP. Su estancia en México también ha estado acompañada de controversias relacionadas con asuntos fiscales.

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