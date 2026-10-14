Hospitalizan de emergencia a Laura Bozzo; está intubada en Acapulco

La conductora Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco y de acuerdo con los reportes la peruana está grave y acompañada de su hija.

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, Laura Bozzo está internada en un hospital público, ya que no pudo llegar a uno privado por la gravedad de lo que le sucedió.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

Según la información, a Laura Bozzo se le reventó una úlcera gástrica y la tuvieron que intervenir de emergencia en el hospital.

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Hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial de las cuentas de la conductora, pero en redes sociales se difundió una presunta ficha del hospital en le que está siendo atendida la presentadora.

¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació el 19 de agosto de 1951 en el Callao, Perú, en el seno de una familia de ascendencia italiana, española y quechua.

Es hija del ingeniero Miguel Manuel Bozzo Chirichigno y de Victoria Luisa Rotondo Mendoza, creció en un entorno acomodado. Cursó estudios en el Colegio del Sagrado Corazón Sophianum y en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, para luego graduarse como abogada en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde también obtuvo un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas.

La conductora Laura Bozzo Foto›ViX

Realizó estudios de posgrado en Filosofía en la Universidad Central de Venezuela y ejerció como catedrática de derecho constitucional, teoría del Estado y derecho penal. Antes de la televisión, se desempeñó en el ámbito político: fue directora técnica del Instituto Nacional de Cultura durante el gobierno de Alan García, regidora del Consejo Provincial de Lima y candidata al Congreso en 1995.

Su carrera televisiva comenzó en 1994 con el programa feminista Las mujeres tienen la palabra en RBC Televisión. Luego condujo Intimidades en Panamericana Televisión (1997) y, a partir de 1998, Laura en América en América Televisión, el espacio que la catapultó a la fama en Perú, América Latina y Estados Unidos, a través de Telemundo.

Sus talk shows, caracterizados por un estilo directo, confrontacional y centrado en dramas personales, infidelidades, violencia doméstica y temas sociales, la convirtieron en una figura mediática polarizante, comparada a menudo con formatos como el de Jerry Springer, y le valieron altos índices de audiencia.

En los años siguientes enfrentó graves controversias judiciales en Perú, acusada de vínculos con el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, lo que la llevó a un periodo de arresto domiciliario a partir de 2002; durante ese tiempo continuó emitiendo desde su estudio de televisión.

Tras superar esa etapa, se trasladó a México alrededor de 2009, donde se nacionalizó y reinició su trayectoria con programas como Laura de todos en TV Azteca y Laura en Televisa. También ha participado en realities como La Casa de los Famosos y Gran Hermano VIP, manteniendo su presencia mediática a pesar de nuevos problemas fiscales en México.

En el plano personal, se casó en 1980 con el abogado Mario de la Fuente Balarezo, con quien tuvo dos hijas, Victoria y Alejandra; se separaron alrededor del año 2000. Posteriormente mantuvo una larga relación con el músico Cristian Suárez (2000-2017).

Nacionalizada mexicana y con ciudadanía italiana, reside principalmente en México y ha publicado libros autobiográficos como Más allá del infierno.

A sus más de 70 años sigue activa en redes sociales y proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las conductoras más reconocidas y controvertidas de la televisión hispanohablante.

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