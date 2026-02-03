¿Murió Laura Bozzo a los 74 años? Esto se sabe de su supuesto fallecimiento

¿Laura Bozzo murió? Esta es la pregunta que se han hecho los usuarios de TikTok y otras redes sociales que se han encontrado con un video en el que aseguran que la conductora falleció a los 74 años de edad.

Y es que en el clip que no tardó en hacerse viral, aseguraban que Laura Bozzo fue hallada sin vida en su casa; incluso, aseguraban que el deceso habría ocurrido por complicaciones después de una intervención estética.

Cabe destacar que dicho video no presentó evidencia verificable ni citó alguna fuente oficial o tuvo un respaldo de medios oficiales, lo que hizo que muchos dudaran de la veracidad del contenido sin sustento.

Rápidamente, el contenido despertó la alarma entre los seguidores de la famosa, quienes no tardaron en acudir a las redes sociales oficiales de la celebridad para buscar si era real o no que la artista había fallecido o si se trata de otro rumor, como le ha sucedido a otras estrellas en el pasado.

¿Laura Bozzo murió?

Hasta ahora, no hay confirmación oficial sobre la muerte de Laura Bozzo y la conductora respondió con actividad en redes sociales para frenar el rumor. A través de Instagram, la presentadora compartió un video donde aparece acostada en una camilla y luego se levanta,

“No sé cuántas veces me han dado por muerta, es de locos. ¿Es en serio? Besos a mi público, los amo de regreso”, expresó la mujer, de este modo dejando ver que no es la primera vez que en Internet hacen noticias falsas de su muerte.

Casos como el de los rumores de muerte de Laura Bozzo son cada vez más comunes de ver en redes sociales, desde que hay cuentas que buscan conseguir viralidad con videos hechos con IA donde hay información falsa y sensacionalista.

El episodio vuelve a recordar lo fácil que una mentira puede convertirse en tendencia en redes sociales, aunque de momento los rumores pudieron ser negados y así, hubo más tranquilidad sobre el estado de salud de la famosa.