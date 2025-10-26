Laura Bozzo le fue infiel a su novio 24 años menor: ‘Tenía unos celos enfermizos’ | VIDEO

Laura Bozzo genera controversia a donde va, ya sea con sus declaraciones polémicas, peleas o anécdotas. Recientemente, la conductora recordó cuando engañó a un novio que era 24 años menor que ella solo por sentir celos y querer adelantarse.

Fue durante una conversación en el reality show El Internado que Laura Bozzo confesó que cuando era novia con Cristian Zuárez, que es 24 años menor que ella, le fue infiel con uno de sus amigos.

¿Qué piensa Laura Bozzo de Cristian Zuárez?

Fue en una conversación durante el programa de telerrealidad que la conductora confesó que aunque tuvieron problemas, ella solo recuerda las cosas buenas. En ese sentido, reconoció que su relación fue complicada:

“Él fue a bailar, era 24 años menos que yo y la verdad es que a mi familia le dio un infarto, el escándalo en esa época por la diferencia de edad”, explicó.

Además, admitió qué fue lo mejor de salir con él: “Aunque te parezca mentira, él parecía mayor que yo. Me acostaba a las 5 bailando, me encantaba la fiesta Y él era de ver televisión, tranquilo”.

Sin embargo, las cosas se complicaron cuando ella estuvo en arresto domiciliario, pues ella admitió que “tenía unos celos enfermizos” por su encierro. “Quiso ser productor musical y trajo a tus amigas, Axé Bahía, y ahí empezó el rumor de que andaba con una de ellas”, recordó.

“Llamé a mis hermanos y les dije ‘Tráiganme al más guapo de todos sus amigos’ y le puse los cuernos, por si acaso”, agregó sobre cómo decidió ponerle el cuerno al joven, aunque después descubrió que él no la había engañado a ella.

Finalmente, Laura Bozzo admitió que no tiene deseos de buscar el amor por ahora: “Yo no quiero saber nada del amor más de que mi trabajo, de regresar con Laura en América, que es mi prioridad número uno y el amor de mi vida”.