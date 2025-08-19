Laura Bozzo comparte su vida sin filtros

“Laura es sólo una”, dice con firmeza Laura Bozzo en entrevista con La Razón, y esa frase resume la esencia de su nuevo documental, que se estrena en la plataforma ViX el 28 de agosto. La conductora, polémica y transgresora, asegura que llegó el momento de contar su vida sin filtros ni poses. “Siempre quise dejar documentada mi vida porque puede inspirar a mucha gente. He vivido lo mejor, pero también lo peor. Pasé por tragedias espantosas, por pérdida de libertad, dolores muy fuertes y, sin embargo, salí adelante”, confiesa.

En la pantalla, el público siempre la ha visto fuerte, explosiva y desafiante. Esa mujer que grita y enfrenta lo que sea. Pero detrás, dice, hay una persona diferente: “Esa Laura no la conocen porque la que sufre nunca se mostró en pantalla. Yo era la que empoderaba a la mujer y no podía enseñar mi dolor. Soy muy buena ayudando a los demás, pero muy mala ayudándome a mí misma”.

El Tip: El rodaje duró dos años entre México, Perú, España y Miami. Contiene material de archivo inédito y entrevistas exclusivas.

El documental revela justamente esa dualidad: la conductora guerrera y la mujer frágil. “Hay una Laura susceptible, sumamente frágil, que ha llorado y enfrentado batallas terribles. Pero gracias a Dios, a la Virgen de Guadalupe y al poder de mi mente, logré salir adelante. Quiero que la gente aprenda que se puede superar todo. No hay nada en esta vida que no se pueda lograr con la ayuda de uno mismo y de Dios”.

Abrirse en cámara no fue sencillo y lo admite: “No me gusta mostrarme vulnerable, pero era necesario. No me da vergüenza nada de lo que he hecho en mi vida. He sido traicionada, estafada, robada, pero ahí sigo, en la lucha. Ése es el mensaje: que uno puede reinventarse, que lo que no mata engorda y que hay que nutrirse de las desgracias para hacerse invencible”.

Laura Bozzo también reflexiona sobre la televisión y el lugar de la mujer en una industria históricamente dominada por hombres. “Fui de las guerreras que demostraron que una mujer podía estar ahí. Hoy la televisión atraviesa un momento crítico, porque la gente se cansa de las fantasías. Las redes sociales muestran la realidad, lo tangible, lo que la gente joven quiere ver”.

Aunque ella se desmarca de la edición de su documental, resalta: “Yo conté mi historia y el productor se encargó del resto”. Reconoce que el resultado abre una puerta inesperada: la posibilidad de una bioserie. “No lo descarto, porque mi vida tiene todos los elementos y, sobre todo, el amor del público en tantos países”.

Sobre su futuro, adelanta que trabaja en un proyecto internacional que mezcla realidad y ficción con casos impactantes. “Me gusta hablar cuando todo está cerrado, pero quiero hacer algo fuerte en Latinoamérica”, cuenta. También planea explorar más a fondo las redes sociales, donde conserva millones de seguidores.

Su faceta como figura de realities tampoco queda atrás: ha pasado por el programa Master Chef Celebrity y varias ediciones de La Casa de los Famosos, dejando huella en cada uno de dichos proyectos.

Sin embargo, advierte que el éxito de ese formato depende totalmente del elenco: “Cuando tienes buenos personajes, es un éxito. Si no, es aburrido”.

Y aunque asegura que hoy no haría un talk show como los que la catapultaron, porque las condiciones han cambiado y los casos reales son difíciles de conseguir, no cierra la puerta al género que la hizo famosa.

Al final, cuando se le pregunta cómo le gustaría ser recordada, responde sin dudar: “Como lo que soy, una guerrera. Con lo bueno, lo malo y lo feo, pero que siempre luchó por la gente”.

Laura Bozzo, el documental

Dirección y producción: Luis Ara

Estreno: 28 de agosto

Plataforma: ViX