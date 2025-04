Laura Bozzo revela que fue abusada a los 10 años: ‘Fue horrible’

Laura Bozzo reveló que sufrió de un abuso cuando tenía 10 años de edad. La reconocida conductora participó en La Casa de los Famosos All Stars y a pesar de que el pasado lunes fue eliminada, durante el segmento en el que se entrevistan a ellos mismos, la mujer dio la exclusiva.

De acuerdo con lo que relató Laura Bozzo, el hecho de que fue abusada, lo ocultó es un en su memoria por bastante tiempo y no se lo había contado ni siquiera a sus hijas, aunque reveló que se enteró de ello cuando tomó terapia a los 21 años de edad y el recuerdo regresó.

Laura Bozzo asegura que sufrió un abuso en su infancia

Durante el segmento de Tu por tu, la conductora peruana compartió algunos detalles sobre su vida que eran pocos conocidos o que simplemente, no había contado en el pasado, pues aunque es polémica, se había reservado algunas cosas para si misma.

Tras hablar un poco sobre su infancia como hija de migrantes de italianos, contó que “nunca ha querido mostrar su dolor”, por lo que ha tenido que sobrevivir situaciones que nadie se imaginaba.

“A los diez años cuando te fue un médico a chequear y tu no sabías exactamente qué era”, recordó hablando de ella en tercera persona, pues así funciona la dinámica de la sección. “Dabas de gritos, no querías que el médico te tocara, sin embargo ese médico te tocó de una manera que no era la adecuada”, recordó entre llanto.

Menciona: “Fue esa sensación espantosa que viviste, fue horrible, te creías culpable”, recordó. Destacó que además, al tener el papel de una mujer que soluciona la vida del resto, fue especialmente doloroso no saber solucionar la vida propia. “Soy un fracaso, tú lo sabes”, expresó.

“A pesar de mi edad, tuve el valor de contarlo públicamente”, expresó Laura Bozzo de manera posterior al hablar del abuso que sufrió cuando tenía 10 años de edad. De ese modo, la ex integrante de La Casa de los Famosos All Stars habló sobre como vivió una agresión en el pasado.