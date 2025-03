¿Laura Bozzo quiere abandonar La Casa de los Famosos All Stars? Estalla tras ser nominada | VIDEO

¿Laura Bozzo quiere abandonar La Casa de los Famosos All Stars?

Laura Bozzo volvió a ser el centro de atención en La Casa de los Famosos All Stars, pues la famosa conductora estalló de rabia al descubrir que fue nominada por sus compañeros para posiblemente abandonar el reality show en la octava semana del mismo.

En esta ocasión, la nominación se llevó a cabo de manera diferente, puesto que los participantes de La Casa de los Famosos All Stars tuvieron que dar puntos a sus compañeros favoritos para salvarlos de la eliminación, lo que provocó que Laura Bozzo quedara entre las nominadas al no tener los suficientes votos.

La famosa no está sola, ya que Alfredo Adame, Alejandra Tijerina, Dania Méndez, Diego Soldano, Luca Onestini, Lupillo Rivera y Paulo Quevedo, también están en riesgo de quedar fuera de la competencia.

Laura Bozzo amenaza con irse de La Casa de los Famosos All Stars

La polémica surgió porque Bozzo reaccionó bastante molesta al saber de la votación y que sus compañeros no habían tomado medidas para tratar de protegerla de la nominación. La mujer estaba en desacuerdo desde el inicio, pues durante las votaciones, dejó ver que no le parecía este modo de elegir y que no tenía compañeros a quienes apoyar.

Antes de que le dijeran si estaba nominada o no, Laura expresó: “Ya sé que estoy nominada. Voy a hacer mi maleta ahorita y aunque no estuviera nominada... Se acabó”, expresó la celebridad, quien estaba muy segura de que muchos de sus compañeros no votarían para salvarla.

Mientras seguía el programa, Laura no dudó en quitarse el micrófono y expresó que podría abandonar el programa antes de que sea la eliminación el próximo lunes. Sin decir más, muy molesta se fue de la sala.

Ante esto, el público ha reaccionado bastante molesto, pues señalan a Laura Bozzo por decir una vez más que quiere salir de la casa solo por quedar nominada, algo que le pasa al menos una vez, a cada habitante del reality show, salvo pocas excepciones. Te dejamos algunos de los comentarios en redes sociales: