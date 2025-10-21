La Tigresa del Oriente saca su propia versión de ‘Thriller’: ‘Michael Jackson estaría orgulloso’ | VIDEO

La Tigresa del Oriente saca su propia versión de ‘Thriller’

La cantante peruana Judith Bustos, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, lanzó su propia versión de ‘Thriller’, la canción icónica de Michael Jackson que se ha convertido en un clásico de Halloween.

A pocos días de la Noche de Brujas, La Tigresa del Oriente anunció el lanzamiento de su versión al español del reconocido tema: “Estoy bien Thriller”, escribió en sus redes sociales al dar a conocer su proyecto.

En el video la podemos ver vestida similar a como lucía Michael Jackson años atrás, con pantalones ajustados y la chaqueta roja con negro, pero con características que le daban su propio estilo.

Algunas modificaciones visuales incluyen motivos de tigre en sus pantalones y un escote en el enterizo que llevaba. También lució su característica melena rizada rubia y un maquillaje cargado con una sombra azul pesada en los ojos.

El video fue grabado en una sola zona y se ve que contó con un par de bailarines que la acompañaron para bailar junto con ella durante el coro de la canción que acondicionó a su propio estilo.

El video dio de qué hablar en redes sociales por los usuarios que se encontraron sorprendidos y también un poco confundidos con la inesperada adaptación de la canción. Algunas de las reacciones fueron:

"A mis nietos les diré que ella era Taylor Swift“.

"Otra vez Perú superando a la IA“.

“Cada vez que pienso que no se puede superar… lo logra“.

"Michael Jackson estaría orgulloso“.

“¿Estamos todos de acuerdo en que la amamos?"

"El 2024 lo salvaste con Indigente y El Juego del Calamar, este 2025 lo estás salvando con Thriller reina“.

Letra de ‘Thriller’ de La Tigresa del Oriente

Es media noche y hoy te acecho en la oscuridad

Bajo la luna, ves algo que te empieza a asustar

Quieres gritar, pero el terror te quita el aliento

En las tinieblas, me siento una felina fantasmal, soy La Tigresa

Estoy bien THRILLER, THRILLER NIGHT

Nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar

Estoy bien THRILLER, THRILLER NIGHT

En este Halloween estoy bien THRILLER, THRILLER NIGHT TONIGHT

Te lo dice tu Tigresa del Oriente