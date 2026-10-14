Laura Bozzo, conductora de televisión peruana, se nacionalizó mexicana desde hace varios años y, a raíz de su reciente hospitalización, sus seguidores se preguntan en dónde reside; en La Razón te contamos.

¿Dónde vive Laura Bozzo en México?

Laura Bozzo tiene varias propiedades en México, pero algunas de las más destacadas son su residencia en la colonia Polanco, Ciudad de México, y un penthouse en Acapulco, Guerrero. Su casa en Polanco cuenta con privilegiadas vistas al Museo Nacional de Antropología e Historia.

Mientras que, el penthouse en Acapulco, que tiene un valor aproximado de 11 millones de pesos, cuenta con terraza con vista al mar, piscina, amplios espacios iluminados, muebles de lujo y varias obras de arte. Aunque medios locales reportaron que esta propiedad sufrió daños durante el huracán Otis, se desconoce cuál fue la magnitud exacta de los estragos en la casa de Laura Bozzo.

Según ha comentado en algunas entrevistas la peruana, pasa más tiempo en su residencia de Ciudad de México, lo que le permite continuar trabajando.

Además, se sabe que Laura Bozzo posee otras propiedades en Miami y el Estado de México, pero no se sabe en dónde están ubicadas ni cómo son las viviendas. Sin embargo, esto nos da una idea del lujoso y cómodo estilo de vida de la presentadora de televisión.

¿Quién es Laura Bozzo? Esta es su trayectoria

Laura Cecilia Bozzo Rotondo, conocida como Laura Bozzo, es una presentadora de televisión y abogada peruana nacionalizada mexicana. Nació 19 de agosto de 1951 en Callao.

Incursionó en la televisión con Las mujeres tienen la palabra, de RBC Televisión en 1994, donde incluso se manifestó en contra del entonces presidente Alberto Fujimori.

Luego de que este programa fuera cancelado, condujo Laura, en 1996; en 1997 Laura Bozzo se mudó a Panamericana Televisión, con el programa Intimidades. Poco después fue contratada por América Televisión y lanzó Laura en América, que fue cancelado en 2001.

Fue hasta 2009 que la conductora se trasladó a México para hacer Laura de todos en TV Azteca, donde fue transmitido hasta octubre de 2010.

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