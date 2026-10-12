¿Quién es Amanda Somerville, la cantante de metal sinfónico diagnosticada con tumor cerebral inoperable?

La cantante de metal Sinfónico, Amanda Somerville, confirmó una terrible noticia este domingo, pues compartió con sus seguidores que tiene un tumor cerebral que es inoperable.

Por medio de sus redes sociales, Amanda Somerville dijo a sus seguidores que no les había confirmado de manera personal la terrible noticia debido a que durante las últimas semanas se ha enfrentado a “escaneos, biopsias y conversaciones difíciles”.

Aseguró que necesitaba tiempo para afrontar la noticia y entender a lo que se enfrentaba; además, apuntó que entre toda esta difícil situación requería continuar ser funcional, debido a que es madre de tres niñas pequeñas.

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Precisó que el 8 de septiembre de este 2026 fue diagnosticada con glioma de la médula central difusa (DMG, por sus siglas en inglés), un tumor cerebral que; además de ser agresivo, es cancerígeno e inoperable.

Amanda Somerville actualmente se encuentra recibiendo tratamientos de radiación y quimioterapia en Alemania para que su enfermedad sea más llevadera y pueda “ganar tiempo”; y Sander Gommans la está acompañando durante este duro proceso.

Agradeció a sus seguidores por las oraciones y amor que le han expresado, y dijo que no pretenderá que su diagnóstico no es algo serio; sin embargo, aseguró que la están cuidado “excelentes médicos, y estamos persiguiendo todas las opciones disponibles para nosotros”.

Publicación de Amanda Somerville ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Amanda Somerville?

Amanda Somerville nació el 7 de marzo de 1979 en Flushing, Míchigan, Estados Unidos es una cantante de metal sinfónico, compositora y profesora vocal que reside en Alemania y Países Bajos desde 1999.

Ha cantado con grupos reconocidos a nivel mundial como Kamelot, Epica, Avantasia, After Forever, Ayreon, Edguy, Rock Meets Classic y Docker’s Guild, y se encuentra casada con el músico Sander Gommans, con quien tiene tres hijas.

Durante la gira Estados Unidos-Canadá que realizó Epica en 2008, Amanda Somerville sustituyó a Some Simons debido a problemas de salud, y en la actualidad es arte de Kiske/Somerville y Trillium.

Fue Sander Gommans quien compartió primero la noticia sobre el diagnóstico de Amanda Somerville el pasado 19 de septiembre mediante una publicación en la que agradeció la ayuda de familiares y amigos, y aseguró que los pensamientos positivos los ayudarían durante este proceso.

“El amor de mi vida, madre de mis tres hijas y mi hermosa esposa, Amanda Somerville, tiene un tumor cerebral maligno y agresivo. Estamos impactados, devastados y no puedo describir los desafíos que estamos enfrentando como familia en este momento” se lee en su publicación.

Amanda Somerville y Sander Gommans ı Foto: Redes Sociales

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