John Cena tiene una hermosa acción con un fan que le reveló que lucha contra el cáncer (VIDEO)

John Cena tuvo un emotivo y noble gesto con un fan que le confesó que está enfermo de cáncer.

El legendario exluchador John Cena se volvió tendencia después de que tuvo un hermoso y emotivo gesto con un fan que le confesó que padece cáncer cerebral, un gesto que conmovió a todos los seguidores del exgladiador de la WWE.

El emotivo hecho tuvo lugar en el MegaCon de Orlando, Florida, durante una convención anual que reúne a cientos de miles aficionados al cómic, la ciencia ficción, el terror y el anime. Fue en ese escenario en el que este fan compartió su dura historia frente al resto de aficionados y John Cena.

"John Cena"



Por su reacción cuando un hombre le dijo: "Estoy luchando contra el cáncer y solo quería saber si podía abrazarte". pic.twitter.com/voFeZBdCeY — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 22, 2026

“Estoy pasando por la etapa 4 de cáncer y me acaban de hacer una fusión espinal. Luego tuve un tumor cerebral, y tú fuiste el que me hizo pelear. Y me acabo de enterar que la otra semana necesitó otra cirugía. Quería saber si podía abrazarte o verte”, fueron las palabras que este aficionado le dijo a John Cena y que conmovieron al luchador y al público reunido.

John Cena abraza al fan que padece cáncer

Momentos después de escuchar el testimonio del aficionado, John Cena bajó del estrado para acercarse a este fan y darle un abrazo.

En la expresión del legendario exluchador se percibió el sentimiento que le provocó escuchar estas fuertes palabras de una persona que lucha contra el cáncer de cerebro.

El público presente en el MegaCon de Orlando, Florida, se rindió ante este hermoso gesto de John Cena con aplausos que sonaron por todo lo alto.

“Por supuesto”, dijo John Cena momentos antes de dirigirse al aficionado al que le dio un abrazo que quedará como una muestra de la calidad humana del exgladiador.

La lucha de John Cena contra el cáncer

John Cena, 17 veces campeón de la WWE, fue diagnosticado en dos ocasiones con cáncer de piel, situación de la cual habló en su momento.

El mítico exluchador confesó que la primera vez le fue detectado en el músculo pectoral izquierdo durante una revisión de rutina.

La segunda vez que le diagnosticaron cáncer de piel fue un año después, luego de que aparecieron señales en trapecio superior izquierdo.

Para fortuna de John Cena, en ambas ocasiones estos síntomas de cáncer fueron tratados a tiempo, motivo por el cual la situación no pasó a mayores.

EVG