¡Última Hora! Paulinho entra en convocatoria de Portugal para juego ante México en el Estadio Azteca

Paulinho entró de último momento a la convocatoria de Portugal para el duelo ante México.

Paulinho, delantero del Toluca, fue convocado de último momento por el español Roberto Martínez para el partido que Portugal sostendrá ante México el próximo 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca.

El atacante de los Diablos Rojos entró de último momento en la lista de Portugal para la Fecha FIFA de marzo, en la que también enfrentará a Estados Unidos, a raíz de las bajas de Rodrigo Mora y Rafael Leão.

¡PAULINHO ES CONVOCADO CON PORTUGAL! 🇵🇹🔥



Roberto Martínez sumó a Paulinho a la convocatoria para los partidos ante México y EUA, tras las bajas de Rodrigo Mora y Rafael Leão. pic.twitter.com/HGpu8VvRL8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 22, 2026

¿Cuántos partidos ha jugado Paulinho con Portugal?

Paulinho, atacante de los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX, ha tenido participación en tres encuentros con la selección portuguesa.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Jorge Cano gana el Sonora Rally y asegura su pase al Dakar 2027

Sin embargo, el delantero originario de Barcelos no ha jugado con la Seleção das Quinas desde el 2020, año en el que disputó los tres duelos que lleva hasta el momento con los lusitanos.

Paulinho no completó los 90 minutos en los tres partidos en los que tuvo actividad con Portugal, uno de ellos un amistoso contra Andorra y los otros dos en la UEFA Nations League, contra Francia y Croacia.

¿Cuántos goles ha hecho Paulinho con Portugal?

El delantero del Toluca ha hecho dos goles con Portugal, ambos en el triunfo de 7-0 sobre Andorra en partido de carácter amistoso celebrado el 11 de noviembre del 2020.

EVG