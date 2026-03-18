Futbol Internacional

Toluca golea al San Diego FC y así van DE MOMENTO los cruces de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

El Toluca se une a la lista de los tres equipos mexicanos que lograron su pase a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup que poco a poco va definiendo los cruces de la siguiente fase

Toluca logra la remontada ante el San Diego FC.
Toluca logra la remontada ante el San Diego FC. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Toluca necesitaba remontar la serie ante el San Diego FC para seguir con vida en la Concacaf Champions Cup. El actual bicampeón del futbol mexicano aprovechó la localía para golear 4-0 al conjunto de la MLS y mantenerse en pie en la lucha por el título del certamen internacional.

Jesús Angulo en dos ocasiones, Paulinho al 56 de tiempo corrido y Jesús Gallardo en el tiempo de compensación, fue como los Diablos Rojos golearon al equipo de San Diego en la cancha del Estadio Nemesio Diez para poner el marcador global 6-3 a su favor.

El conjunto que dirige Antonio Mohamed ya espera a su rival, que saldrá de la llave entre el Mount Pleasant y el LA Galaxy, eliminatoria que va ganando el equipo angelino por marcador global de 3-0 y que viajará a Jamaica a cerrar su pase a los cuartos de final del torneo.

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Así van los cruces de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

La temporada de la Concacaf Champions Cup poco a poco va llegando a su fin y, después del segundo día de actividad, se puede confirmar que tres equipos mexicanos siguen en pie en la lucha por el cetro del certamen internacional, que son: América, Toluca y el Cruz Azul.

Cruces de cuartos de final

  • América vs. Nashville
  • Toluca vs. LA Galaxy o Mount Pleasant
  • Cruz Azul vs. LAFC
  • Seattle Sounders vs. Tigres o Cincinnati FC

Cabe recalcar que, en caso de que el Mount Pleasant quede eliminado de la Concacaf Champions Cup, el torneo se volverá a definir entre los equipos de la Liga MX y los de la MLS, además de que los cuatro encuentros de los cuartos de final podrían ser un equipo del futbol mexicano contra un club estadounidense.

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