Toluca mantiene su invicto en el Clausura 2026 con sufrido empate en Pachuca; resumen y goles

El bicampeón Toluca conservó su invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX después de empatar 1-1 en calidad de visitante contra el Pachuca en el Estadio Hidalgo. Los Diablos Rojos terminaron el duelo con 10 luego de la expulsión de Fernando Arce al minuto 78.

La primera ocasión del encuentro se presentó al minuto 15 con un disparo de derecha de Víctor Guzmán fuera del área. El balón rozó el travesaño. Al 19’, los de casa volvieron a tocar la puerta con un zurdazo del venezolano Salomón Rondón.

¡Gooool de Franco Romero! Los Diablos aprovechan un córner y se van adelante en el Hidalgo.



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¡Gooool de Elías Montiel! El mexicano empata el partido en el Hidalgo tras esta jugada por derecha.



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Pero los bicampeones fueron más ofensivos en el último cuarto de la primera parte. Alexis Vega dio el primer aviso con un intento de derecha fuera del área al 27’.

Toluca se va al descanso en Pachuca con ventaja

Al minuto 37 el portugués Paulinho, quien al 31’ sufrió una lesión, se animó con un tiro de zurda desde el lado izquierdo del interior del área tras ser asistido por Alexis Vega, pero el balón pasó apenas a un costado del arco defendido por Carlos Moreno.

A esa acción le siguió un remate de derecha de Helinho que se fue demasiado arriba de la cabaña del Pachuca. Al minuto 39, el seleccionado nacional Jesús Gallardo probó fortuna con un tiro de zurda fuera del área.

La otra ocasión que generó el Toluca antes del gol de Franco Romero fue un remate de cabeza de Federico Pereira, a centro de Alexis Vega, que se perdió por el costado izquierdo.

El volante argentino Franco Romero inauguró los cartones en el Huracán con un disparo de derecha en la compensación de la primera mitad para mandar al descanso a la visita con la ventaja en la pizarra.

El tanto del sudamericano reflejó la ligera superioridad de los Diablos Rojos en el primer tiempo del encuentro, en el que apenas tuvieron más tiros que los Tuzos.

Pachuca reacciona ante el Toluca en el complemento

Kenedy tuvo la primera ocasión del complemento con un disparo de zurda en el centro del área al 47’, tras servicio de Carlos Sánchez; acción a la que siguió un disparo de derecha de Víctor Guzmán que fue rechazado.

Oussama Idrissi se perdió la oportunidad de emparejar el juego al minuto 56 con un zurdazo que se fue demasiado alto. Las alarmas se encendieron poco después, cuando 6o’ se lesionó Paulinho, el goleador del Toluca, pero la acción no pasó a mayores.

Christian Rivera tuvo una nueva ocasión para los Tuzos con un tiro de derecha a pase de Salomón Rondón, pero el esférico se fue apenas a un costado al minuto 63.

Pero la insistencia del Pachuca dio los frutos esperados al 72’, cuando Elías Montiel consiguió la diana del empate con un remate de derecha a primer palo, tras ser asistido por Kenedy.

Jesús Angulo falló un disparo de zurda fuera del área al minuto 74, en la primera aproximación del Toluca después del gol del empate.

Los dirigidos por Antonio Mohamed se quedaron con un futbolista menos a 12 minutos del final, luego de que al 78’ fue expulsado Fernando Arce por pelearse momentos después de haber cometido una infracción sobre Christian Rivera.

EVG