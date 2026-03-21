El Grande Americano conmueve en Rey de Reyes con un emotivo discurso sobre el orgullo mexicano (VIDEO)

El Grande Americano dio un discurso más que emotivo durante la ceremonia de entrega de la espada en Rey de Reyes, al resaltar el orgullo de lo que significa ser mexicano, asegurando que los mexicanos nacen donde quieran.
El luchador estadounidense tomó el micrófono al recibir la tradicional espada de Rey de Reyes, momento en el que aprovechó para lanzar un mensaje directo a los aficionados que se dieron cita en el Auditorio GNP Seguros de Puebla, donde se realizó el evento.
“México tiene la cultura más hermosa del mundo y la gente más cariñosa. Por eso, mi gente, un mexicano nace donde le da su chingada gana”, fue la frase con la que el Grande Americano cerró su discurso, lo que desató la euforia del público presente en Rey de Reyes.
¿Quién es Uros Durdevic, el delantero del Monterrey que falló el penalti ante Chivas en el último segundo?
Dominik Mysterio interrumpe al Grande Americano
Dominik Mysterio interrumpió el emotivo discurso del Grande Americano, a quien se negó a darle la mano y a quien también le preguntó si iba por su título del Mega Campeonato.
El Grande Americano se abalanzó sobre Dominik Mysterio, quien cayó al suelo, situación que derivó en un ataque sorpresa del Chad Gable, el Original Grande Americano, quien trató de desenmascarar al Kaiser y le robó la espalda.
Al margen de los resultados, la noche en Rey de Reyes en Puebla se llevó la noche con su nostálgico y emotivo discurso de lo que representa el orgullo de ser mexicano.
EVG