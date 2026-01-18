El Grande Americano sorprende con tremenda revelación en sus redes sociales que no le gustara a muchos fanáticos (FOTO)

El Grande Americano estuvo en México el pasado sábado 17 de enero para mantener una lucha con El Hijo del Vikingo, la cual tuvo como nombre “#1 Contender’s Match” para definir al rival de Dominik Mysterio por el Mega campeonato de la Triple A, aunque la afición mexicana fue la que se llevó el corazón del luchador estadounidense.

A través de sus redes sociales, el Grande Americano mandó un mensaje a los fanáticos mexicanos, dejando en claro que la afición azteca es la mejor del mundo, desde su perspectiva, pues los paisanos pusieron el ambiente en el evento.

“Los voy a decir públicamente y me vale madre si alguien más lo ve. México tiene a los mejores fans del mundo, punto. Gracias por todo, mi gente; este año le vamos a enseñar al mundo entero quiénes somos. Somos Triple A, somos lucha libre y somos orgullo mexicano”, escribió El Grande Americano en su cuenta de Instagram.

El Grande Americano y su mensaje en redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

El Grande Americano cayó derrotado a manos de El Hijo del Vikingo

El Grande Americano sostuvo una gran lucha ante El Hijo del Vikingo en una función especial de Triple A, donde también estuvo presente Rey Mysterio para presenciar el enfrentamiento estelar entre estos dos grandes luchadores.

Los asistentes a este evento disfrutaron de un tremendo agarrón, pues hubo de todo entre El Grande Americano y El Hijo del Vikingo, pero al final el atleta mexicano fue el que se llevó la victoria arriba del ring, después de que se lanzó de la tercera cuerda con una triple voltereta en el aire y caer encima de su rival.

Con esta victoria, El Hijo del Vikingo consigue el pase a la lucha por el Megacampeonato de la Triple A, el cual le pertenece a Dominik Mysterio, y desde la compra de WWE a la marca mexicana, esta rivalidad ha crecido exponencialmente.

DCO