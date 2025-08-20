El Grande Americano revela su afición por este equipo de la Liga MX de una increíble manera (VIDEO)

El Grande Americano se declaró fan de uno de los equipos más populares de la Liga MX.

El Grande Americano, una de las grandes figuras de la WWE, sorprendió a los aficionados al declararse aficionado del América en la Liga MX de la manera menos pensada.

Fue durante una dinámica de preguntas que el luchador estadounidense confesó que en el futbol mexicano apoya a las Águilas del brasileño André Jardine.

La afición del Grande Americano por el América sorprendió a la chica encargada de hacerle las preguntas al esteta durante la dinámica que sirvió para conocer varios de los gustos de la estrella de la WWE.

Pin-Pon con El Grande Americano 🇲🇽 pic.twitter.com/72cPaEbIwE — WWE Español (@wweespanol) August 20, 2025

Los de Coapa son los actuales subcampeones del balompié nacional luego de perdieron la final del Clausura 2025 contra el Toluca, que impidió el tetracampeonato de los capitalinos.

El América tiene en El Grande Americano a uno de sus millones de fans fuera de México, lo que confirma que es uno de los clubes de la Liga MX más seguidos no solamente en el país.

La respuesta del gladiador de la WWE generó agrado entre los seguidores de las Águilas en la red social X, donde fanáticos de otros equipos se dijeron decepcionados tras conocer esta noticia.

¿Quién es el personaje que interpreta El Grande Americano?

El personaje de El Grande Americano en la WWE es actualmente interpretado por Ludwig Kaiser, esto debido a la lesión que sufrió Chad Gable.

Ludwig Kaiser ha generado gran expectativa entre los seguidores de la lucha libre por su conexión y por su estilo provocador.

Muestra de ellos sucedió en la Triplemanía XXXIII, evento en el que salió acompañado de mariachi a la lucha estelar en la que también estuvieron Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Hijo del Vikingo, quien retuvo el Megacampeonato de AAA.

El Grande Americano revela otros de sus gustos

Su afición por el América no fue lo único que confesó El Grande Americano durante la dinámica de preguntas, pues también fue cuestionado por su luchador preferido y su comida favorita, entre otras cosas.

El luchador de la WWE reveló que ama los tacos y las tostadas, además de que aseguró que su luchador favorito de la infancia es El Santo.

Otra de las respuestas del Grande Americano que sorprendieron a los aficionados fue la de su nacionalidad, pues contestó un contundente “Soy mexicano, güey”.

