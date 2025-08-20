¡Triste noticia! México queda fuera del calendario de NASCAR para 2026

La NASCAR dio a conocer su calendario de carreras para la próxima temporada 2026 y, lamentablemente, la parada en México no está incluida para el siguiente año, una noticia triste para todos los aficionados del deporte motor en nuestro país.

El Autódromo Hermanos Rodríguez era el único circuito que recibía una fecha fuera de los Estados Unidos; tristemente, parece que fue la única vez que ocurrió, porque el calendario para la siguiente campaña incluye 40 carreras, todas en el país vecino.

En esta ocasión, la carrera que está programada para el 14 de junio, fin de semana en el que se llevó a cabo la NASCAR Cup Series en México, es la de Pocono Raceway, circuito ubicado en la ciudad de Pensilvania, Estados Unidos.

The 2026 NASCAR Cup Series schedule is here! pic.twitter.com/WlACzioY2S — NASCAR (@NASCAR) August 20, 2025

Esta noticia genera controversia entre los fanáticos de los stock cars, ya que Ben Kennedy, vicepresidente ejecutivo de NASCAR y director de innovación en sedes y carreras, se expresó de buena manera sobre la fecha que se llevó a cabo en México.

“Hoy no fue solo una carrera. Fue un momento histórico para nuestro deporte, para México y para la comunidad mundial del automovilismo, y mucha gente se unió para hacer realidad este evento. Una de las mejores cosas de este fin de semana fue ver la reacción de la afición”, compartió Ben Kenedy.

Es por eso que muchos aficionados de NASCAR esperaban ver de vuelta a sus corredores favoritos en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2026 y que a Daniel Suárez se le presentara una nueva oportunidad para ganar en su casa y con su gente.

De igual forma, Ben Kennedy habló sobre la atracción de nuevos aficionados a la NASCAR gracias a la carrera en México y que casi el 100 por ciento del público en el Autódromo Hermanos Rodríguez era mexicano.

“Tuvimos muchos aficionados de Estados Unidos. Tuvimos muchísimos aficionados de México. El 90% de los que asistieron a este evento eran de México. El 44% de la Ciudad de México, así que un contingente de aficionados realmente numeroso: muchos que han sido ávidos seguidores de nuestro deporte, muchos aficionados primerizos y, con toda seguridad, muchos nuevos aficionados que llegaron este fin de semana también”, dijo el vicepresidente ejecutivo de NASCAR.

Lamentablemente para todos los mexicanos a los que les comenzaba a gustar la NASCAR, tendrán que vivir todas las emociones de la siguiente temporada desde el televisor, ya que la principal categoría de los stock cars estadounidenses no acudirá a México.

