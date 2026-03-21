Santiago Giménez vuelve a jugar con el Milan cinco meses después de su lesión; así le fue ante el Torino

Este sábado Santiago Giménez volvió a jugar un partido con el AC Milan casi cinco meses después de estar en recuperación por una lesión, con lo que llegan buenas noticias para la Selección Mexicana, que recupera a un jugador importante de cara a la Copa del Mundo 2026.

El último partido que Santiago Giménez disputó con el Milan fue el 28 de octubre de 2025, en la Serie A ante el Atalanta. Casi cinco meses después el ariete surgido de la cantera del Cruz Azul pisó de nuevo una cancha de futbol.

Santiago Giménez volvió a jugar con el Milan después de estar lesionado 5 meses, ojalá que recupere su mejor nivel y que agarre ritmo para el Mundial.



Los delanteros de México tienen que ser Raúl, Santi, Quiñones y Hormiga.



pic.twitter.com/NmILMzu9wt — Roberto Haz (@tudimebeto) March 21, 2026

El Bebote ingresó de cambio al 77′ en el duelo entre el AC Milan y el Torino, duelo correspondiente a la Jornada 30 de la Temporada 2025-2026 de la Serie A. El mexicano entró por el estadounidense Cristian Pulisic.

Cuando el Chaquito entró al cotejo su escuadra estaba arriba en el marcador 3-1, pero después una falta dentro del área abrió la puerta para que Il Toro descontara desde los once pasos.

Al final el marcador no se movió más. Il Divolo sumó tres puntos de oro en la carrera por el título italiano. El juego fue complicado, por lo que Santi Giménez no tuvo mucha participación con el balón y tampoco remates al arco.

Giménez fuera de la convocatoria de México

La próxima Fecha FIFA para México tendrá dos partidos de suma importancia. El conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrenta el 28 de marzo a su similar de Portugal en el duelo de reinauguración del Estadio Azteca.

Para el 31 de marzo, México se medirá ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, Illinois. El duelo ante los lusos, además de ser la reapertura del Estadio Banorte, también sería la primera ocasión en la que Cristiano Ronaldo juegue en México.

Después de esta Fecha FIFA, se tiene pensado que Aguirre dé su lista de convocados de la Liga MX para otro amistoso y, posteriormente, para el equipo que conformará de cara al Mundial 2026, destacando que los primeros convocados serán los que militan en el futbol mexicano.

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