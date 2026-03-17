Santiago Gimenez, el gran ausente de México y Javier Aguirre previo al Mundial 2026

El delantero del Milan Santiago Gimenez no podrá hacer el viaje con México para la próxima Fecha FIFA, de acuerdo a diversos reportes. Desde Italia se le pidió a la Selección Nacional no tomar en cuenta al “Chaquito”, pues el futbolista aún no está al 100 por ciento recuperado de la lesión que lo dejó fuera varios meses de la cancha.

En el Milan quieren que Santiago Gimenez se recupere lo antes posible y saben que si acude a la Selección Mexicana y llegara a resentirse de su lesión, posiblemente tarde más en su recuperación y en su regreso a las canchas. A sabiendas de este tema, Javier Aguirre no se quiso arriesgar y, por el bien del jugador y del Tricolor, decidió no llamarlo.

Gimenez fue sometido a una cirugía en el tobillo derecho tras una lesión el año pasado, que intentó alargar para mantenerse activo, pero el doctor le sugirió que era momento de operarse si quería llegar bien al Mundial del 2026. Esto no quiere decir que “El Chaquito” quedaría fuera de la competencia veraniega, pero la lista final de 26 futbolistas sí es un parámetro para la Copa del Mundo.

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¿Cuándo y contra quién juega México en la Fecha FIFA?

La próxima Fecha FIFA para México tendrá dos partidos de suma importancia. El conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrenta el 28 de marzo a su similar de Portugal en el duelo de reinauguración del Estadio Azteca.

Para el 31 de marzo, México se medirá ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, Illinois. El duelo ante los lusos, además de ser la reapertura del Estadio Banorte, también sería la primera ocasión en la que Cristiano Ronaldo juegue en México.

Después de esta Fecha FIFA, se tiene pensado que Aguirre dé su lista de convocados de la Liga MX para otro amistoso y, posteriormente, para el equipo que conformará de cara al Mundial 2026, destacando que los primeros convocados serán los que militan en el futbol mexicano.