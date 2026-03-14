¿Santiago Giménez juega con el Milan?; esto se sabe del regreso del mexicano a las canchas

El delantero mexicano Santiago Giménez está cada vez más cerca de regresar a las canchas con el AC Milan, pero no será esta semana, pues aunque ya está de nuevo entrenando con el resto de sus compañeros, el entrenador del equipo, Massimiliano Allegri, dijo que no lo tiene contemplado para enfrentar a la Lazio.

“Giménez no estará mañana, pero está bien desde el punto de vista psicológico”, comentó Massimiliano Allegri en conferencia de prensa antes del duelo. “Está bien, sobre todo mentalmente, y lo necesitaremos para el final de la temporada”, añadió el estratega del Milan, que marcha en segunda posición del torneo italiano.

El atacante de la Selección Mexicana fue sometido a una operación del tobillo derecho en diciembre de 2025, luego de arrastrar molestias durante varios meses. La operación fue considerada necesaria para eliminar el dolor, el cual no lo dejaba jugar con regularidad y estaba afectando su rendimiento.

Desde entonces, el proceso de recuperación del delantero ha sido largo, pero se espera que pueda llegar en mejores condiciones físicas y entrar en la lista del Tricolor en el Mundial de 2026.

El Milan se mide a la Lazio este domingo 15 de marzo a las 13:45 horas, tiempo del centro de México. El partido es importante para el equipo del ariete exCruz Azul, pues deben sumar de tres puntos para seguir en la pelea del título de la Serie A.

¿Cuándo fue el último partido de Santiago Giménez?

Santi Giménez lleva cinco meses fuera de actividad. El último partido que jugó fue el 28 de octubre de 2025 ante el Atalanta y no fue hasta el 18 de diciembre cuando se operó. Durante ese tiempo estuvo en terapia y descanso, pero no evolucionó favorablemente.

Con su regreso en puerta, lo principal para El Bebote es mantenerse saludable, para así poder ganarse un puesto en la convocatoria de Javier Aguirre en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, en donde actualmente, por temas físicos y de ritmo, habría hasta tres delanteros delante de él.

Con Santi Giménez lesionado y sin jugar apareció Germán Berterame y de Armando La Hormiga González como arietes en la nómina de El Vasco. Aunque sin duda el jugador amarrado en el ataque es Raúl Alonso Jiménez, futbolista que milita en el Fulham de la Premier League.

aar