¡OFICIAL! Neymar queda fuera de lista final de Carlo Ancelotti con Brasil

Neymar no fue convocado para los juegos de Brasil en la Fecha FIFA de marzo.

Neymar no fue incluido entre los 26 futbolistas que Carlo Ancelotti convocó para los amistosos que Brasil sostendrá ante Francia y Croacia a finales de marzo, lo que pone en duda la participación del actual delantero del Santos en el Mundial 2026, que se pone en marcha el próximo 11 de junio.

“Neymar con el balón está muy bien, pero tiene que mejorar porque, para mí, no está al 100 por ciento de sus posibilidades”, aseguró el entrenador italiano en la conferencia de prensa que ofreció tras dar a conocer la lista de convocados de Brasil para los cotejos del 26 y 31 de marzo contra Francia y Croacia, de manera respectiva.

🚨 OFFICIAL: Neymar Jr has been left OUT of Brazil squad by Carlo Ancelotti. ❌ pic.twitter.com/omD73LobXr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2026

¿Desde cuándo no juega Neymar con Brasil?

Han pasado más de dos años desde la última ocasión en la que Neymar defendió la camiseta de Brasil, lo cual ocurrió el 17 de octubre del 2023 en la derrota por 2-0 a manos de Uruguay en duelo eliminatorio hacia el Mundial 2026.

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Ney jugó 45 minutos de aquel encuentro realizado en Montevideo. Tuvo que abandonar la cancha por una lesión al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda. Fue reemplazado por Richarlison y desde entonces no ha vuelto a tener actividad con la Canarinha.

Carlo Ancelotti ampliará su contrato con Brasil

El seleccionador Carlo Ancelotti reveló que la Confederación Brasileña de Futbol se dispone a extender su contrato hasta el Mundial del 2030.

El timonel italiano, de 66 años, asumió el mando de Brasil en mayo del 2025 con miras al Mundial 2026 y ha señalado en entrevistas que le gustaría tener el cargo durante un ciclo mundialista de cuatro años.

Carlo Ancelotti manifestó el lunes que ni él ni la CBF “tienen ningún problema para extender el acuerdo”.

Sustituyó a Dorival Júnior tras una sucesión de malos resultados y tuvo que reaccionar con rapidez para enderezar el rumbo para asegurar la clasificación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Ancelotti acumula 14 victorias, 10 empates y nueve derrotas como timonel de la Verdeamarela.

“Cuando una pareja quiere seguir adelante, creo que no hay problema”, declaró Carlo Ancelotti en una conferencia de prensa en la sede de la CBF en Río de Janeiro. “Ya sea antes o después del próximo Mundial, haremos oficial esta extensión”, agregó.

EVG