Neymar encara a la afición de Santos en pleno partido y las consecuencias son increíbles (VIDEO)

Neymar Jr. está siendo tendencia en redes sociales por el problema que tuvo con un sector de la grada durante un partido de Santos de Brasil, pues el equipo se encontraba abajo en el marcador y el exjugador del Barcelona se encaró con la afición para pedirles que dejaran de abuchear a sus compañeros.

Antes de que cayera la anotación de Gabigol al minuto 94 de tiempo corrido, Neymar Jr. se molestó por los abucheos que se escuchaban en las gradas del Estadio Urbano Caldeira. El delantero brasileño se levantó de su asiento y le pidió a la afición que dejaran de desanimar al equipo, que mientras estuviera el partido, alentaran a los jugadores.

El consejo que dio Neymar Jr. desde la grada funcionó para sus compañeros, pues al final el nuevo refuerzo de Santos logró la anotación que le daba el empate al conjunto brasileño en su partido ante el Corinthians perteneciente al Campeonato Paulista.

Neymar Jr. y Santos pelean un puesto en los primeros lugares del Campeonato Paulista

Neymar Jr. regresó a Brasil para jugar con el equipo que lo vio nacer en el futbol profesional y para ayudarle a salir de la zona de descenso, algo que el brasileño consiguió, y esta temporada comenzaron su camino para llegar a las eliminatorias del Campeonato Paulista.

De momento, el Santos de Brasil lleva cuatro partidos disputados en la campaña, logrando una victoria, dos empates y una derrota, sumando cinco puntos para su cuenta, aunque el primer puesto de la tabla general tiene cinco unidades más que el equipo de Neymar Jr.

El conjunto brasileño se encuentra en la octava posición de la clasificación, el último lugar que recibe un boleto para las eliminatorias del Campeonato Paulista, y el siguiente encuentro del Santos de Brasil será ante el Bragantino el próximo domingo 25 de enero.

Neymar Jr. se operó la rodilla para pelear un lugar en el Mundial 2026

Neymar Jr. disputó los últimos partidos de la temporada pasada con una molestia en la rodilla izquierda y, tras salvar al Santos de Brasil del descenso, el delantero brasileño decidió operarse para recuperarse antes de iniciar el Mundial 2026.

El exjugador del Paris Saint-Germain buscará poner su nombre en la lista final de futbolistas convocados de Carlo Ancelotti para disputar la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá con la Verdeamarela.

Cabe recalcar que tendrá una competencia difícil, pues jugadores que militan en el viejo continente como Vinícius Jr. o Raphinha están en un mejor momento que Neymar Jr.

DCO