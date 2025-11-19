Neymar Jr. deja Brasil y aterriza en México para afrontar el partido más importante de su carrera

Neymar Jr. y su equipo tendrán un gran reto en la Ciudad de México.

Neymar Jr. dejará Brasil por un tiempo y viajará a México, en donde tiene un reto muy importante con el equipo del que es presidente en la Kings League de Brasil, pues el club del delantero brasileño logró ser campeón de su liga y conseguir su pase a la gran final de la Kings Cup América.

Neymar Jr. y sus jugadores visitarán el Estadio Alfredo Harp Helú para medirse ante el mejor equipo de la Kings League México, que es uno de los favoritos del público, el Peluche Caligari, club que comanda Werevertumorro y el Escorpión Dorado.

Será una gran oportunidad para Furia, el equipo de Neymar Jr. para proclamarse campeones de la Kings Cup América y ser el mejor equipo del mundo de la Kings League, una liga creada por Gerard Piqué y que aquí en México la lidera Miguel Layún.

Al final, sólo quedaron dos: @PelucheCaligari 🆚 @FURIA ⚔️



¿Quién será el campeón este 21 de noviembre en el @HarpEstadio? 🥇



— Kings League Openbank Mexico (@kingsleague_mex) November 17, 2025

¿Cuándo es la final del equipo de Neymar Jr.?

Neymar Jr. y Furia ya se preparan para meterse a la cancha del Estadio Alfredo Harp Helú y enfrentar al Peluche Caligari, equipo que accedió a la final de la Kings Cup América tras vencer a los Chamos por marcador de 10-1.

El equipo del delantero brasileño ya se encuentra en la capital del país, ya que el viernes 21 de noviembre del 2025 se medirán ante el club de los hermanos Montiel, en una final inédita para el mundo de la Kings League, pues Furia es uno de los clubes más fuertes de su liga.

Por primera vez en la historia de la Kings League, una final se llevará a cabo en un estadio de beisbol, pues tanto en España como aquí en México todas las finales se han llevado a cabo en un recinto futbolístico como el Estadio Azteca, el Camp Nou o el estadio de Veracruz.

Neymar Jr. se medirá ante Werevertumorro y el Escorpión Dorado

Neymar Jr., como presidente del equipo Furia, se medirá ante el Werevertumorro y el Escorpión Dorado para definir al mejor equipo de América, en un encuentro que sacará chispas en la casa de los Diablos Rojos del México.

Para llegar al partido por el título, el conjunto de Neymar Jr. derrotó en las semifinales a G3X, encuentro que se ha convertido en un clásico de la Kings League Brasil. Al final, Furia se llevó la victoria en la tanda de shootouts al quedar 3-1.

Cabe recalcar que también la rama femenil tendrá su partido este viernes, solo que en esta ocasión las campeonas de la Queens League España se enfrentarán ante las reinas de la Queens League México, que será entre Pio y Persas.

DCO