Filtran FOTOS del nuevo restaurante que habrá en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026

Se filtraron imágenes del restaurante que habrá en el Estadio Azteca durante la celebración del Mundial 2026.

A poco menos de tres meses para el comienzo del Mundial 2026 se filtraron en redes sociales algunas fotos del que será el nuevo restaurante-bar que tendrá el Estadio Azteca durante la celebración del magno evento, mismo que precisamente comenzará ahí el próximo 11 de junio con el juego inaugural México vs Sudáfrica.

La cuenta de X de Estadios de México publicó cuatro imágenes en las que se observan detalles del restaurante-bar que estará al interior del Coloso de Santa Úrsula, en las cuales se alcanza a ver el mobiliario y butacas acolchonadas, además del soporte para los vasos que habrá en esta área.

Nueva zona en el Azteca.

Avanza el área de restaurant bar que conecta directo a la tribuna.

Es justo arriba de palcos, del lado de Tlalpan.

Ya están montando el mobiliario.

Vas directo de comer a ver el juego con esta vista. pic.twitter.com/lXg8DkWJe6 — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) March 15, 2026

De acuerdo con la cuenta citada, el área del restaurante-bar conectará directo a la tribuna del Estadio Azteca y se encontrará arriba de los palcos, del lado de Tlalpan. En una de las fotos inclusive se alcanza a ver un letrero de “Prohibido fumar”.

¿Cuándo es la reapertura del Estadio Azteca?

La reapertura del Estadio Azteca está programada para el próximo 28 de marzo con el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, en actividad de la primera Fecha FIFA del año.

El Coloso de Santa Úrsula reabrirá sus puertas después de casi dos años de trabajos de remodelación con miras a la celebración del Mundial 2026. Se espera la presencia del experimentado e histórico goleador portugués Cristiano Ronaldo para el duelo ante el Tricolor.

El Estadio Azteca no es sede de un partido desde el 26 de mayo del 2024, cuando Henry Martín hizo el único gol con el que el América se impuso 1-0 al Cruz Azul en la final de vuelta del Clausura 2024, resultado con el que las Águilas lograron el bicampeonato en la Liga MX.

Estadio Azteca se alista para hacer historia en el Mundial 2026

El Estadio Azteca se alista para hacer historia en el Mundial 2026, cuando se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones de la gran cita futbolística.

El primer juego de apertura de Copa del Mundo en el Coloso de Santa Úrsula fue el empate 0-0 entre México y la Unión Soviética en la edición de México 1970.

El segundo y hasta el momento más reciente partido inaugural de Mundial en el Estadio Azteca fue el triunfo de Bulgaria por 1-0 sobre Italia en el arranque de la justa de México 1986.

EVG