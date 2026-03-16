Entrenan 9,500 a la vez en el Zócalo y rompen récord

Se vivió una fiesta de futbol en el Zócalo de la Ciudad de México.

El Zócalo capitalino se pintó de verde, blanco y rojo, los colores de la bandera de México, para llevar a cabo la Clase de Futbol más Grande del Mundo, en la que la Ciudad de México (CDMX) consiguió el Récord Guinness al juntar a 9,500 personas frente a Palacio Nacional para este entrenamiento.

Desde niños hasta personas de la tercera edad se dieron cita ayer para practicar, patear el balón y disfrutar una clase masiva del deporte más famoso del mundo, esto a tres meses de que arranque la Copa del Mundo del 2026, en la que México será anfitrión por tercera ocasión.

Se vivió una fiesta de futbol en el Zócalo de la Ciudad de México. ı Foto: Diego Hernández y Cortesía

El Dato: En los últimos dos años la Ciudad de México ya consiguió dos Récord Guinness, el primero fue con la Clase de Box más Grande del Mundo y ahora con la de futbol.

El entrenamiento inició en punto de las 10:00 horas y tuvo una duración de poco más de 30 minutos; con ejercicios como saque de banda, pasar el balón alrededor del cuerpo, dominadas y juegos con los pies fue como los asistentes contribuyeron para lograr el Récord Guinness.

Se vivió una fiesta de futbol en el Zócalo de la Ciudad de México. ı Foto: Diego Hernández y Cortesía

Algunos exjugadores se hicieron presentes en el Zócalo capitalino para participar en la Clase de Futbol más Grande del Mundo. Paul Aguilar, Adrián Chávez, Francisco Kikin Fonseca y Oscar El Conejo Pérez participaron en el entrenamiento y dieron algunas palabras para los asistentes.

Se vivió una fiesta de futbol en el Zócalo de la Ciudad de México. ı Foto: Diego Hernández y Cortesía

De igual manera, Jesús Orozco y El Shaggy Martínez estuvieron arriba del escenario realizando los ejercicios, con Fernando Schwartz como uno de los animadores, narrando el gol de Manuel Negrete del Mundial de México 1986 para que al unísono los participantes cantaran el grito de gol.

Se vivió una fiesta de futbol en el Zócalo de la Ciudad de México. ı Foto: Diego Hernández y Cortesía

1,038 participantes era la marca a romper

De igual forma, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, junto a Rommel Pacheco, director de la Conade, y Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para el Mundial 2026, participaron en la Clase de Futbol más Grande del Mundo.

Récord Guinness tardó 10 minutos en dar el veredicto final, el cual fue exitoso y entregó la placa de reconocimiento a la Jefa de Gobierno Clara Brugada, quien levantó el cuadro en medio del escenario como si se tratara de la Copa del Mundo con la canción “We Are The Champions” de fondo.

Se vivió una fiesta de futbol en el Zócalo de la Ciudad de México. ı Foto: Diego Hernández y Cortesía

Antes de retirarse del escenario, Clara Brugada regresó al micrófono para informarle a todos los asistentes que recibirán una copia del reconocimiento de Récord Guinness, pues gracias a ellos la Ciudad de México logró un hecho histórico de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

“Hoy (ayer) rompimos este gran Récord Guinness y nos reunimos más de 9 mil personas en este lugar y demostramos que cuando la ciudad se une somos capaces de lograr lo extraordinario, cuando la ciudad participa somos capaces de lograr lo imposible. Con este récord la ciudad manda un mensaje al mundo: el deporte y el futbol son el lenguaje universal”, comentó Clara Brugada.